Рябошапка призначив собі нового заступника



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Новий заступник глави ГПУ Гюндуза Мамедов

Мамедов залишає посаду прокурора АРК, яку обіймав з серпня 2016 року

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив прокурора Автономної Республіки Крим Гюндуза Мамедова на посаду заступника генпрокурора.

Як повідомляється на сайті Генпрокуратури, Рябошапка підписав відповідний наказ 18 жовтня.

Зазначається, що Мамедов залишає посаду прокурора АРК, яку обіймав з серпня 2016 року.

Довідка: з 1996 року Мамедов працював у прокуратурі Приморському району Одеси на посадах від помічника прокурора до першого заступника прокурора.

2012-2013 працював в апараті прокуратури Київської області, потім півроку на посаді начальника слідчого відділу Дніпровської екологічної прокуратури.

У липні 2014 року призначений прокурором Одеси, в грудні 2015 року – заступником прокурора Одеської області.

З серпня 2016 року - прокурор Автономної Республіки Крим.