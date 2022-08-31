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Кабмін призначив Уповноваженого в справах ЄСПЛ

Альона Боженко
glavcom.ua
Кабмін призначив Уповноваженого в справах ЄСПЛ
Уряд призначив Уповноваженого в справах ЄСПЛ
фото із відкритих джерел

Минулий омбудсмен у справах ЄСПЛ була звільнена майже рік тому

Уряд призначив Маргариту Сокоренко новою Уповноваженою в справах Європейського суду з прав людини. Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.

"Кабінет Міністрів України призначив Маргариту Сокоренко Уповноваженою у справах Європейського суду з прав людини", - йдеться у заяві.

До цього вона була заступницею директора департаменту - начальника Управління представництва держави в міждержавних справах у Секретаріаті Уповноваженого в справах ЄСПЛ.

Минулий омбудсмен у справах ЄСПЛ була звільнена майже рік тому.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Верховній Раді з’явилася нова народна депутатка від партії «Слуга народу». Нею стала Валентина Короленко. Короленко зайняла місце свого однопартійця Артема Михайлюка, який відмовився від депутатських повноважень. Михайлюк «зайшов» у Раду 8 серпня після того, як свої повноваження склали новий генпрокурор Андрій Костін та суддя КСУ Ольга Совгиря. 

Також на початку серпня ЦВК визнала обраним народним депутатом Олександра Васюка. 

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