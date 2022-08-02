Зеленський призначив головою Херсонської ОДА чемпіона світу з пейнтболу
Очільником ОДА став Ярослав Янушевич
Уряд підтримав кандидатуру Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Погоджено призначення Янушевича Ярослава Володимировича головою Херсонської облдержадміністрації», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 9 липня президент України Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації. Тимчасове виконання обов’язків голови Херсонської ОДА покладено на Дмитра Бутрія.
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