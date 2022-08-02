Зеленський призначив головою Херсонської ОДА чемпіона світу з пейнтболу

Уряд підтримав кандидатуру Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Погоджено призначення Янушевича Ярослава Володимировича головою Херсонської облдержадміністрації», – йдеться в повідомленні.

Ярослав Янушевич – заслужений економіст України, кандидат економічних наук та доктор юридичних наук. Також він майстер спорту України міжнародного класу з пейнтболу, а ще чемпіон світу з пейнтболу.Він працював у Міністерстві фінансів, Державному комітеті фінансового моніторингу, Державній податковій адміністрації, Державній міграційній службі та Державній фінансовій інспекції. Також має досвід управління державним підприємством та банківською установою.