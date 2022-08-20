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У Раді з’явилася нова депутатка від «слуг народу»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Раді з’явилася нова депутатка від «слуг народу»
До ВР пройшла нова депутат від «Слуги народу» Короленко
фото з відкритих джерел

Валентина Короленко є уродженкою Кривого Рогу, звідки президент Володимир Зеленський

У Верховній Раді з’явилася нова народна депутатка від партії «Слуга народу». Нею стала Валентина Короленко. Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії.

Зазначається, що Короленко зайняла місце свого однопартійця Артема Михайлюка, який відмовився від депутатських повноважень.

Він «зайшов» у Раду 8 серпня після того, як свої повноваження склали новий генпрокурор Андрій Костін та суддя КСУ Ольга Совгиря.

Наступний кандидат у партійному списку «Слуги народу» Дмитро Єрмоленко також відмовився, тому місце парламентаря віддали Валентині Короленко (№145 у виборчому списку партії).

Зазначимо, що Короленко є уродженкою Кривого Рогу, звідки президент Володимир Зеленський.

Валентина Короленко
Народилася 15 травня 1984 року у Кривому Розі. Здобула диплом магістра з екології у Криворізькому технічному університеті. Навчалась за спеціальністю «Правознавство» у Центрі митної справи та післядипломної освіти Академії митної служби України, а також у Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара за спеціальністю «Фінанси та кредит». Працювала на різних посадах на Криворізькій та Дніпропетровській митницях ДМСУ (Міндоходів, ДФС).

Нагадаємо, 27 липня 2022-го року Верховна Рада призначила Ольгу Совгирю на посаду судді Конституційного суду. Журналісти звернулись до неї з проханням про коментар і чекають на відповідь.

Депутатка потрапила до Ради під 122 номером за списком партії «Слуга народу». До цього вона працювала доценткою кафедри конституційного права Київського національного університету.

Теги: ДФС партія Слуга народу Верховна Рада ЦВК

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