Парламент призначив нового міністра соцполітики

Очільником Мінсоцполітики стала Оксана Жолнович

Новим міністром соціальної політики стала Оксана Жолнович. За відповідне рішення сьогодні проголосувала Верховна Рада.

«Призначити Жолнович Оксану Іванівну на посаду міністра соціальної політики України», – йдеться в тексті постанови.

Відповідне подання до Верховної Ради вчора вніс прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Оксана Жолнович з 2020 року працювала керівницею департаменту соціальної політики і охорони здоров'я Офісу президента України. З 2019 року до 2021 року була радницею міністра соціальної політики. Зокрема, працювала у сфері захисту осіб з інвалідністю.

Доцентка кафедри соціального права Львівська національного університету імені Івана Франка, а з 2017 по 2019 рік була помічницею ректора Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. Із 2009 по 2019 рік входила до Ради адвокатів Львівської області. Була співзасновницею та членкиею правління ГО «Український центр соціально-правових досліджень» та експерткою ГО «Європейський вектор реформ».

Крім того, Жолнович була член політичної партії «Сила Людей». Від цієї політсили чотири рази балотувалася до рад різних рівнів.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада 277 голосами звільнила Марину Лазебну з посади міністра соціальної політики України.