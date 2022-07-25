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    Політика

    Зеленський призначив Буданова на ще одну керівну посаду

    Буданов очолив комітет з питань розвідки при президентові - Зеленський призначив Буданова на ще одну керівну посаду
    Буданов очолив комітет з питань розвідки при президентові
    фото з відкритих джерел

    Буданов буде очолювати комітет з питань розвідки при президентові України

    Голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов буде очолювати комітет з питань розвідки при президентові України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні 25 липня.

    Зеленський розповів, що призначив очільника військової розвідки Кирила Буданова головою комітету з питань розвідки при президентові.

    «Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов буде очолювати комітет з питань розвідки при президентові України», – сказав він.

    Цей комітет – це допоміжний орган при президентові України. Його основні завдання – підготовка пропозицій щодо керівництва, координації та контролю за діяльністю розвідувальних органів України. На цій посаді Буданов замінив Руслана Демченка, якого звільнили 25 липня.

    Додамо, що Буданов став керівников ГУР у серпні 2020 року.

    У 2022 році він отримав звання генерал-майора. Також він має орден «За мужність».

    Нагадаємо, Зеленський підписав указ про звільнення Демченка 25 липня.

    Раніше програма «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший) опублікувала докази, які свідчать, що перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко у 2010 році лобіював «харківські угоди», за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму.

    Крім того, колишній очільник Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України Василь Бурба під час інтерв’ю Дмитру Гордону ухилився від прямої відповіді на запитання, чи є керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та голова Комітету з питань розвідки Руслан Демченко агентами Російської Федерації.

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    Теги: росія окупанти РНБО війна Володимир Зеленський Україна президент окупація звільнення #stoprussia Кирило Буданов
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    Зеленський призначив Буданова на ще одну керівну посаду