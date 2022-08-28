Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Президент звільнив заступника командувача Нацгвардії

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Президент звільнив заступника командувача Нацгвардії
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
фото з відкритих джерел

Сподар був призначений заступником командувача Національної гвардії України 24 травня 2014 року

Президент Володимир Зеленський звільнив Ярослава Сподара з посади заступника командувача Національної гвардії.
Відповідний указ №616/2022 від 26 серпня опублікований на сайті глави держави.

«Звільнити Сподара Ярослава Богдановича з посади заступника командувача Національної гвардії України», – ідеться в документі.

Як повідомлялося, Ярослав Сподар був призначений заступником командувача Національної гвардії України 24 травня 2014 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський провів кадрові зміни в Службі безпеки України.

Також ми писали, що Зеленський звільнив першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Руслана Демченка.

Теги: РНБО Володимир Зеленський

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Президент звільнив заступника командувача Нацгвардії
Президент звільнив заступника командувача Нацгвардії
Обстріл Рівненщини: постраждали будинки та зникло світло у лікарні
Обстріл Рівненщини: постраждали будинки та зникло світло у лікарні
Ворог знову атакував Дніпропетровщину: є жертви
Ворог знову атакував Дніпропетровщину: є жертви
Рашисти вдарили по військовому об’єкту на Рівненщині
Рашисти вдарили по військовому об’єкту на Рівненщині
Окупанти 14 годин обстрілювали Оріхове: постраждали діти
Окупанти 14 годин обстрілювали Оріхове: постраждали діти
На Волині та Рівненщині прогриміли вибухи (відео)
На Волині та Рівненщині прогриміли вибухи (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
376K
Президент підписав «дуже важливий, особливий указ»
191K
Путін зазнав абсолютного провалу у війні з Україною, – Forbes
72K
28 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
68K
Як Путін засекретить втрати російської армії: військовий експерт розкрив карти
50K
На Волині та Рівненщині прогриміли вибухи (відео)
39K
Успіння Пресвятої Богородиці: що не можна робити

Новини

Українські воїни знищили розвідгрупу окупантів на Херсонщині
Вчора, 07:16
Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
26 серпня, 20:59
Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: The Wall Street Journal дізнався дату 
26 серпня, 20:29
В Україну прибула перша партія листів від військовополонених
26 серпня, 20:21
Російський опозиціонер пояснив, чому в оточенні Путіна нема жодної притомної людини 
26 серпня, 19:54
Окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом»
26 серпня, 18:49

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту