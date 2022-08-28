Президент звільнив заступника командувача Нацгвардії

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Сподар був призначений заступником командувача Національної гвардії України 24 травня 2014 року

Президент Володимир Зеленський звільнив Ярослава Сподара з посади заступника командувача Національної гвардії.

Відповідний указ №616/2022 від 26 серпня опублікований на сайті глави держави.

«Звільнити Сподара Ярослава Богдановича з посади заступника командувача Національної гвардії України», – ідеться в документі.

Як повідомлялося, Ярослав Сподар був призначений заступником командувача Національної гвардії України 24 травня 2014 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський провів кадрові зміни в Службі безпеки України.

Також ми писали, що Зеленський звільнив першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Руслана Демченка.