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Канада перекидає літаки з Близького Сходу для доставки військової допомоги Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Канада перекидає літаки з Близького Сходу для доставки військової допомоги Україні
Останні кілька років цей авіаційний транспортний підрозділ базувався у Кувейті
фото: cbc.ca

Транспортні літаки не будуть залучені до перевезення українців, адже цю роботу повністю візьмуть на себе британські ВПС

Політичне керівництво Канади перекидає з Близького Сходу до Європи два вантажних літаки С-130J для пришвидшення доставки військової допомоги Україні. Про це пише CBC News.

«Авіаційний підрозділ збройних сил Канади на Близькому Сході, який підтримував антитерористичні операції та миротворчі місії ООН в Африці, переводиться до Сполученого Королівства. Відповідаючи на запитання CBC News, міністерство оборони описало розгортання двох вантажних літаків С-130J та відповідного обслуговуючого персоналу як необхідний крок на тлі зусиль із постачання до України зброї та боєприпасів», – ідеться у публікації.

Зазначається, що останні кілька років цей авіаційний транспортний підрозділ базувався у Кувейті, звідки здійснював регулярні вильоту у рамках місій НАТО та ООН.

За словами начальника Штабу оборони Канади Вейна Ейрі, це рішення було викликане значними вимогами місії з підтримки України, але обидва літаки все ж іноді виконуватимуть місії в Іраку та допомагатимуть миротворцям в Африці.

Хоча Збройні сили Канади братимуть участь у масштабному навчанні українських захисників на території Великої Британії, два переміщені з Близького Сходу транспортні літаки не будуть залучені до перевезення українців, адже цю роботу повністю візьмуть на себе британські ВПС.

Як повідомлялося, Канада заморозила активів і майна Росії на $320 мільйонів. Також повідомлялося, що Канада виділила $6 млн на проєкти з підвищення ядерної безпеки в Україні.

Теги: Канада військова техніка війна окупація

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