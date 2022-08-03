Канада надасть Україні $40 млн на зерносховища

В Україні пошкоджено або зруйновано 14% зерносховищ

Для розв'язання проблеми дефіциту зерносховищ Канада надасть Україні 52 млн канадських доларів (40 млн дол. США). Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

«Ця ініціатива дозволить забезпечити зберігання додаткових 2,4 млн тонн зерна у 2022-2023 роках разом із відповідною технічною підтримкою та обладнанням. Цей проєкт доповнює допомогу у розмірі 17 млн дол., нещодавно надану урядом Японії для забезпечення зберігання 1 млн тонн зерна», – йдеться в повідомленні.

Міністерство зазначило, що у цьому сезоні, з початком збору озимих та ярих культур в Україні очікують зібрати до 51,1 млн тонн зернових. Із загальної ємності зерносховищ у 75 млн тонн, 14% сховищ пошкоджено або зруйновано, 10% знаходяться на окупованій Росією території, а близько 30% залишаються заповненими 22 млн тонн торішнього врожаю, готового до експорту.

Завдяки фінансуванню, наданому Міністерством закордонних справ Канади, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) надасть засоби для тимчасового та постійного зберігання зерна, включаючи поліетиленові рукава для зберігання зерна, завантажувально-розвантажувальне обладнання та довгострокові модульні сховища, орієнтовані на малі та середні фермерські господарства у 15 областях.

Крім того, ФАО закупить лабораторне обладнання на суму до 2 млн доларів США для підтримки шести стратегічних лабораторій для проведення тестувань для виявлення хвороб тварин відповідно до правил безпечної торгівлі Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин.

Нагадаємо, що уряди країн Європейського Союзу розглянули можливість надання Україні тимчасових зернових сховищ.

Міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик заявив, що на будівництво тимчасових зерносховищ на кордоні з Україною для вивезення зерна піде від трьох до чотирьох місяців.