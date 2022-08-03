Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Канада надасть Україні $40 млн на зерносховища

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 17:52 glavcom.ua
Канада надасть Україні $40 млн на зерносховища
10% сховищ для зерна знаходяться на окупованій Росією території
фото ілюстративне

В Україні пошкоджено або зруйновано 14% зерносховищ

Для розв'язання проблеми дефіциту зерносховищ Канада надасть Україні 52 млн канадських доларів (40 млн дол. США). Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

«Ця ініціатива дозволить забезпечити зберігання додаткових 2,4 млн тонн зерна у 2022-2023 роках разом із відповідною технічною підтримкою та обладнанням. Цей проєкт доповнює допомогу у розмірі 17 млн дол., нещодавно надану урядом Японії для забезпечення зберігання 1 млн тонн зерна», – йдеться в повідомленні.

Міністерство зазначило, що у цьому сезоні, з початком збору озимих та ярих культур в Україні очікують зібрати до 51,1 млн тонн зернових. Із загальної ємності зерносховищ у 75 млн тонн, 14% сховищ пошкоджено або зруйновано, 10% знаходяться на окупованій Росією території, а близько 30% залишаються заповненими 22 млн тонн торішнього врожаю, готового до експорту.

Завдяки фінансуванню, наданому Міністерством закордонних справ Канади, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) надасть засоби для тимчасового та постійного зберігання зерна, включаючи поліетиленові рукава для зберігання зерна, завантажувально-розвантажувальне обладнання та довгострокові модульні сховища, орієнтовані на малі та середні фермерські господарства у 15 областях.

Крім того, ФАО закупить лабораторне обладнання на суму до 2 млн доларів США для підтримки шести стратегічних лабораторій для проведення тестувань для виявлення хвороб тварин відповідно до правил безпечної торгівлі Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин.

Нагадаємо, що уряди країн Європейського Союзу розглянули можливість надання Україні тимчасових зернових сховищ.

Міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик заявив, що на будівництво тимчасових зерносховищ на кордоні з Україною для вивезення зерна піде від трьох до чотирьох місяців.

Теги: зерно Канада Україна війна в Україні

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На зерновому фронті все зовсім не так, як верещить російська пропаганда і наші песимісти
Єгипетська зернова «зрада», або Як робляться фейки
31 липня, 13:18
Арештовано три російські та одне сирійське судно
Україна заочно арештувала судна, якими Росія краде зерно
Вчора, 15:46
Це перше судно, яке йде узгодженим з ООН та Туреччиною «зерновим коридором»
Зернові угоди: судно Razoni успішно пройшло інспекцію в Туреччині (фото)
Сьогодні, 13:24

Економіка

Канада надасть Україні $40 млн на зерносховища
Канада надасть Україні $40 млн на зерносховища
Перше судно з українським зерном прибуло до Туреччини
Перше судно з українським зерном прибуло до Туреччини
Уряд запускає іпотеку під 3%: хто може отримати
Уряд запускає іпотеку під 3%: хто може отримати
Німеччина блокує надання Україні €8 млрд
Німеччина блокує надання Україні €8 млрд
Україна приєднається до Єдиної зони платежів у євро
Україна приєднається до Єдиної зони платежів у євро
Ринок нових автомобілів в Україні зріс майже на третину
Ринок нових автомобілів в Україні зріс майже на третину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Львівщина: Повітряні сили повідомили, куди влучила рашистська ракета
94K
Візит Пелосі на Тайвань: Китай розчарував путінських пропагандистів
69K
Росія будує на Херсонщині мости-привиди: що це і як працює
41K
Окупанти мають частковий успіх на кількох напрямках, – Генштаб
38K
Путін смертельно хворий? Розвідка розповіла про двійників диктатора (відео)
35K
Рашисти вдарили ракетами по Львівщині

Новини

Комунальники Херсона рили окопи для рашистів. Підозру отримав директор водоканалу
Сьогодні, 15:48
ДБР затримало начальників військкоматів, які вимагали хабарі у призовників (фото)
Сьогодні, 14:45
Рашисти знищують меморіал українським захисникам у Маріуполі (фото)
Сьогодні, 14:02
Україна повертає миротворців із Косово
Сьогодні, 13:40
Зернові угоди: судно Razoni успішно пройшло інспекцію в Туреччині (фото)
Сьогодні, 13:24
МЗС попередив Білорусь про наслідки у разі вторгнення в Україну
Сьогодні, 13:04

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту