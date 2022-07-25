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    Події в Україні

    Канада підтвердила загибель свого громадянина у боях в Україні

    Бійці Інтернаціонального легіону виконували завдання під&nbsp;Сіверськом - Канада підтвердила загибель свого громадянина у боях в Україні
    Бійці Інтернаціонального легіону виконували завдання під Сіверськом
    фото ілюстративне

    У боях за Сіверськ загинули четверо іноземців

    Канада підтвердила, що нещодавно у боях в Україні загинув її громадянин. Підтвердження з'явилося після повідомлень ЗМІ про те, що четверо іноземців загинули під час бойових дій на Донбасі.

    «Міністерству міжнародних справ Канади відомо про смерть канадця в Україні. Представники консульства підтримують зв'язок із сім'єю та надають консульську допомогу», – заявив 24 липня речник МЗС Канади.

    Він сказав, що подальші подробиці не будуть розголошуватися з міркувань конфіденційності.

    Смерть двох громадян США підтвердив Державний департамент США23 липня, проте відмовився надати подробиці.

    Раніше повідомлялося, що у боях за місто Сіверськ загинули чотири військовослужбовці Інтернаціонального легіону Територіальної оборони ЗСУ – два американці, канадець та швед.

    Загиблими є американці Люк Луцишин, Браян Янг, канадець Еміль-Антуан Руа-Сіруа та швед Едвард Селандер Патріньяні.

    Нагадаємо, у червні Державний департамент США заявив про зникнення одного американця, який приїхав до України воювати проти Росії.

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    Теги: росія окупанти Канада війна Україна окупація #stoprussia
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    Канада підтвердила загибель свого громадянина у боях в Україні