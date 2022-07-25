Канада підтвердила загибель свого громадянина у боях в Україні

У боях за Сіверськ загинули четверо іноземців

Канада підтвердила, що нещодавно у боях в Україні загинув її громадянин. Підтвердження з'явилося після повідомлень ЗМІ про те, що четверо іноземців загинули під час бойових дій на Донбасі.

«Міністерству міжнародних справ Канади відомо про смерть канадця в Україні. Представники консульства підтримують зв'язок із сім'єю та надають консульську допомогу», – заявив 24 липня речник МЗС Канади.

Він сказав, що подальші подробиці не будуть розголошуватися з міркувань конфіденційності.

Смерть двох громадян США підтвердив Державний департамент США23 липня, проте відмовився надати подробиці.

Раніше повідомлялося, що у боях за місто Сіверськ загинули чотири військовослужбовці Інтернаціонального легіону Територіальної оборони ЗСУ – два американці, канадець та швед.

Загиблими є американці Люк Луцишин, Браян Янг, канадець Еміль-Антуан Руа-Сіруа та швед Едвард Селандер Патріньяні.

Нагадаємо, у червні Державний департамент США заявив про зникнення одного американця, який приїхав до України воювати проти Росії.