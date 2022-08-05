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Канада виділила $6 млн на ядерну безпеку в Україні

Оксана Воронцова
Сьогодні, 06:20 glavcom.ua
Канада виділила $6 млн на ядерну безпеку в Україні
Від початку війни РФ проти України Канада надає підтримку та допомогу нашій країні
фото з відкритих джерел

Російська окупація Запорізької АЕС наражає світ на небезпеку

Канада виділила $6 млн на проєкти з підвищення ядерної безпеки в Україні. Про це йдеться у повідомленні  Постійного представництва Канади в ООН у Twitter.

«Аби допомогти підвищити ядерну безпеку в Україні, Канада виділила $1 млн МАГАТЕ для зміцнення безпеки та засторог на українських ядерних об’єктах. Також $5 млн Держдепу США для допомоги Україні у виявленні та реагуванні на незаконний ядерний обіг на її території», – заявили у канадському представництві.

У диппредставництві також наголосили, що «окупація ЗАЕС наражає населення світу на небезпеку».

«Подальша дестабілізація російськими силами не лише підвищує небезпеку інциденту чи ненавмисної шкоди, але також робить більш ймовірним перенаправлення ядерних матеріалів», – зауважили у відомстві.

Нагадаємо, Україна в ООН закликала закрити небо над нашими АЕС. Зазначається, що з огляду на зростання небезпеки для українських АЕС внаслідок російського вторгнення ООН має докласти зусиль, щоб закрити небо над ядерними об’єктами в Україні. 

Крім того, Україна попереджає: ризик ядерної катастрофи в Європі зростає.

Теги: АЕС ядерна зброя Запорізька область Канада США Україна росія окупація війна

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