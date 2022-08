Канада виділила $6 млн на ядерну безпеку в Україні

Канада виділила $6 млн на проєкти з підвищення ядерної безпеки в Україні. Про це йдеться у повідомленні Постійного представництва Канади в ООН у Twitter.

«Аби допомогти підвищити ядерну безпеку в Україні, Канада виділила $1 млн МАГАТЕ для зміцнення безпеки та засторог на українських ядерних об’єктах. Також $5 млн Держдепу США для допомоги Україні у виявленні та реагуванні на незаконний ядерний обіг на її території», – заявили у канадському представництві.

У диппредставництві також наголосили, що «окупація ЗАЕС наражає населення світу на небезпеку».

«Подальша дестабілізація російськими силами не лише підвищує небезпеку інциденту чи ненавмисної шкоди, але також робить більш ймовірним перенаправлення ядерних матеріалів», – зауважили у відомстві.

