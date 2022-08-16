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Канада заморозила активів і майна Росії на $320 мільйонів

glavcom.ua
Канада заморозила активів і майна Росії на $320 мільйонів
Канада продовжує заморожувати російські активи
фото із відкритих джерел

З 24 лютого у Канаді було заморожено майна РФ на 122,3 млн канадських доларів

У рамках економічних санкцій проти Росії за порушення суверенітету України у Канаді загалом заблоковано російських активів на суму понад 413 млн канадських доларів (близько $320 млн). Про це повідомляє Укрінформ, з посилання на поліцію Канади.

«З 24 лютого до 9 серпня у Канаді загалом було заморожено майна на 122,3 млн канадських доларів у еквіваленті та припинено транзакцій на 290,7 млн доларів, відповідно до заборон, визначених Актом про спеціальні економічні заходи стосовно Росії», – заявили правоохоронці.

У відомстві наголосили, що регулярно отримують нову інформацію, тому постійно оновлюватимуть дані.

Зауважимо, раніше Канада заблокувала вже $328 млн, які перебували на російських рахунках або фігурували в угодах за участю потрапили під санкції осіб.

Нагадаємо, Канада запровадила санкції проти нафтогазового сектору Росії.

Рішення канадського уряду забороняють експортувати до Росії 28 послуг, «життєво необхідних для функціонування нафтової, газової та хімічної промисловості». Список послуг включає, зокрема, технічні, управлінські, бухгалтерські і навіть рекламні.

Разом з тим Канада виділила $6 млн на ядерну безпеку в Україні

Теги: війна в Україні майно росія Канада

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