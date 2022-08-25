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Канада поверне Німеччині решту турбін Nord Stream, виключених з-під санкцій

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Канада поверне Німеччині решту турбін Nord Stream, виключених з-під санкцій

Канада не змінить свого рішення щодо повернення Німеччині усіх п’яти турбін до газопроводу «Північний потік 1», попри ворожі дії Москви.
Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, пише CBC News.

«Канада досі планує повернути п’ять турбін, які використовуються у російському газопроводі, попри те, що компанія-оператор труби відмовилася приймати турбіну, що вже була повернута до Німеччини», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що на запитання про те, чи не змінила Канада своєї думки після дій газпрому, Жолі відповіла заперечно.

«Ми ухвалили таке рішення. Саме про це просила нас Німеччина», - сказала Жолі.

За її словами, дозволивши обслуговування підсанкційного газопроводу, Канада хоче позбавити режим Путіна формальних причин скорочувати постачання газу до Європи.

«Канада не хоче давати Путіну жодної формальної причини подальшого використання енергопотоку до Європи як зброї», – зауважила міністр.

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