«Нарцисизм». Подоляк вигадав шокуюче пояснення, чому відключено канали Порошенка

Подоляк побачив у Порошенку загрозу, а те, що інші канали піарять своїх власників, радника голови Офісу президента не збентежило

Банкова вважає діяльність п’ятого президента України шкідливішою за дії журналістів з каналів Медведчука

Телеканали, лояльні до Петра Порошенка, вимкнули через позицію лідера опозиції. Це радник голови Офісу президента визнав у інтерв’ю «Лівому берегу».

Заявивши, що питання відключення трьох опозиційних телеканалів – це «питання Радбезу, це питання єдиної інформаційної політики під час війни», Подоляк заявив, що ці канали показували телемарафон лише частково, а «частково транслювали людину, яка дуже самозакохана».

Разом з тим, коли журналіст нагадав, що в ефірі національного телемарафону кожен канал, який бере в ньому участь, вихваляє свого власника, Подоляк не побачив у цьому нічого дивного. «Це ж Україна, тут завжди так працювало. Тут завжди працювала максимально примітивна піар-стратегія», – так відреагував на факти «нарцисизму» власників низки каналів радник Єрмака.

Крім того, Подоляк заявив, що «збитки, які завдає [Порошенко – ред.] набагато більші» [ніж від власників інших телеканалів – ред.], бо лідер опозиції, на його думку, «не може змиритися з тим, що програв», та «підсвідомо йде» на певні руйнівні інформаційні вчинки.

При цьому радник Андрія Єрмака не вбачає нічого страшного в тому, що у ефірі телемарафону працюють люди, які донедавна працювали на каналах заарештованого проросійського політика Віктора Медведчука.

«Ми не можемо ділити країну. Якщо людина прийняла для себе рішення, що для неї Україна понад усе, дайте їм шанс довести це», – так Подоляк виправдав присутність в ефірі воюючої країни персонажів із проросійським шлейфом.

Радник голови Офісу президента заявив, що їх не можна «викинули з професії», бо «вони, крім цього, нічого не вміють. Вони хочуть працювати, вони хочуть свою вину таким чином відмити».

Нагадаємо, Подоляк визнав, що у перші тижні війни інформаційна політика Банкової була закцентована на героїзації опору України, саме тому і з’являлися заяви про швидку перемогу над агресором. Але тепер, пообіцяв представник Офісу президента, влада буде говорити із суспільством відверто.

Додамо, що Концерн радіомовлення, радіозв’язку і телебачення вимкнули мовлення телеканали «Прямий», «П‘ятий» та «Еспресо» в цифровій мережі Т2 4 квітня.