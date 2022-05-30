Подоляк пояснив, навіщо на початку війни українців «годували» швидкою перемогою

Михайло Подоляк визнав, що влада спеціально розказувала українцям про швидку перемогу на початку війни, аби втримати суспільство від повальної паніки і втечі за кордон

У перші дні повномасштабної війни українська влада зумисне вдалася до героїзації

Ідея швидкої перемоги над агресором, яка побутувала в українському інфопросторі у перші тижні повномасштабної війни, була потрібна, аби втримати суспільство від паніки. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив у інтерв’ю «Лівому берегу».

Подоляк назвав цю стратегією «героїзацією країни, яка була в шоці в перші дні».

«Я хочу сказати, що перші 72 години люди були шоковані, багато людей втікало з країни, мало хто вірив, що країна вистоїть. […] І не було шансу зайти в тему не героїзації», – зазначив радник голови Офісу президента.

Станом же на зараз Банкова, за словами Подоляка, починає змінювати інформаційну політику. Причиною є те, що війна затягується. «Сьогодні ми повністю усвідомлюємо, що треба говорити відверто із суспільством», – зазначив представник Офісу президента.

Подоляк упевнений, що суспільство має отримувати від влади надію, але, разом з тим, повинне «перебувати в тонусі».

«Воно має розуміти ціну, яку ми будемо платити. Я не маю на увазі ціну тільки військову, а й падіння рівня життя, наприклад», – наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що один із речників Банкової, Олексій Арестович, який у перші тижні війни обіцяв швидке завершення війни на користь України – кілька днів тому раптом заявив, що Україна програє Росії за темпами накопичення резервів, тож ситуація на фронті стає загрозливою, а окупанти можуть повернутися у північні регіони України.

Додамо, що міський голова Дніпра Борис Філатов регулярно критикує діяльність Арестовича, а нещодавно різко відгукнувся про інформполітику влади, заявивши, що вона «розрахована на дебілів, а не на націю вільних людей».