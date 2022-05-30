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    Політика

    Подоляк пояснив, навіщо на початку війни українців «годували» швидкою перемогою

    Михайло Подоляк визнав, що влада спеціально розказувала українцям про швидку перемогу на початку війни, аби втримати суспільство від повальної паніки і втечі за кордон - Подоляк пояснив, навіщо на початку війни українців «годували» швидкою перемогою
    Михайло Подоляк визнав, що влада спеціально розказувала українцям про швидку перемогу на початку війни, аби втримати суспільство від повальної паніки і втечі за кордон
    фото: LB.ua

    У перші дні повномасштабної війни українська влада зумисне вдалася до героїзації

    Ідея швидкої перемоги над агресором, яка побутувала в українському інфопросторі у перші тижні повномасштабної війни, була потрібна, аби втримати суспільство від паніки. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив у інтерв’ю «Лівому берегу».

    Подоляк назвав цю стратегією «героїзацією країни, яка була в шоці в перші дні».

    «Я хочу сказати, що перші 72 години люди були шоковані, багато людей втікало з країни, мало хто вірив, що країна вистоїть. […] І не було шансу зайти в тему не героїзації», – зазначив радник голови Офісу президента.

    Станом же на зараз Банкова, за словами Подоляка, починає змінювати інформаційну політику. Причиною є те, що війна затягується. «Сьогодні ми повністю усвідомлюємо, що треба говорити відверто із суспільством», – зазначив представник Офісу президента.

    Подоляк упевнений, що суспільство має отримувати від влади надію, але, разом з тим, повинне «перебувати в тонусі».

    «Воно має розуміти ціну, яку ми будемо платити. Я не маю на увазі ціну тільки військову, а й падіння рівня життя, наприклад», – наголосив Михайло Подоляк.

    Нагадаємо, що один із речників Банкової, Олексій Арестович, який у перші тижні війни обіцяв швидке завершення війни на користь України – кілька днів тому раптом заявив, що Україна програє Росії за темпами накопичення резервів, тож ситуація на фронті стає загрозливою, а окупанти можуть повернутися у північні регіони України.

    Додамо, що міський голова Дніпра Борис Філатов регулярно критикує діяльність Арестовича, а нещодавно різко відгукнувся про інформполітику влади, заявивши, що вона «розрахована на дебілів, а не на націю вільних людей».

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Офіс президента Михайло Подоляк #stoprussia
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    Подоляк пояснив, навіщо на початку війни українців «годували» швидкою перемогою