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    «Прямий», «П'ятий» та «Еспресо», які відключено від ефіру, звернулися до ЄС. Відкритий лист

    «Прямий», «П'ятий» та «Еспресо», які відключено від ефіру, звернулися до ЄС. Відкритий лист
    фото: Еспресо

    Журналісти каналів зазначають, що Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення вимкнув їх «протиправно та свавільно»

    Усунені з ефіру колективи телеканалів «Еспресо», «Прямий» та «5 канал» надіслали відкритого листа голові представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасу щодо вимкнення їх з цифрового ефіру. Листа опубліковано на сайті «Еспресо».

    У листі канали зазначають, що Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення вимкнув їх 4 квітня «протиправно та свавільно».

    «Відключення трансляції наших телеканалів є незаконним, оскільки не існує жодного діючого документа, який би давав законні підстави Концерну РРТ відключати нас від мовлення. Так само не було схвалено жодного рішення з боку Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення – єдиного органу, який має право ухвалювати рішення щодо ефіру телеканалів. Такі свавільні дії Концерну РРТ можна розцінювати не інакше як диверсійну роботу на користь ворогу – як підігруванння на користь Росії, оскільки вони ставлять під сумнів дотримання в Україні принципів свободи слова та незалежності ЗМІ, що лежать в основі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС», – йдеться в листі.

    Також канали вважають, що продовження такої ситуації «не створюватиме сприятливе тло для високої оцінки Єврокомісією стану відповідності України критеріям членства в ЄС у частині свободи слова та швидкого надання Україні статусу країни-кандидата, що ми, журналісти, всіляко і беззаперечно підтримуємо».

    «Враховуючи викладене вище, звертаємось до вас та у вашій особі до європейської спільноти з проханням сприяти відновленню порушених прав наших телеканалів та наших журналістів, а також подальшому усуненню проблемних питань із забезпечення свободи слова та ЗМІ в Україні», – йдеться в листі.

    Як раніше повідомлялося, вранці, 4 квітня представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (Концерн РРТ) без будь-яких законних підстав, на власний розсуд вимкнули мовлення телеканали «Прямий», «П‘ятий» та «Еспресо» в цифровій мережі Т2. Згодом журналісти телеканалів оприлюднили своє звернення.

    Теги: росія окупанти телебачення війна Україна журналіст окупація #stoprussia
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    «Прямий», «П'ятий» та «Еспресо», які відключено від ефіру, звернулися до ЄС. Відкритий лист