Канцлер Австрії привітав українців із Днем Незалежності (відео)

Себастіан Курц відзначив, що останніми роками багато зроблено для модернізації України

Курц зазначив, що Австрія завжди буде надійним партнером України

Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц привітав українців із 30-ою річницею незалежності держави. Відеопривітання канцлера оприлюднив мер Києва Вітарій Кличко на своїй сторінці в Facebook.

«Я радий вітати вас із 30-ю річницею Незалежності України! Україна має величну історію! Особливо останніми роками в Києві та інших містах країни багато зроблено для модернізації держави, впровадження реформ, щоб Україна рухалася в правильному напрямку», – сказав Курц.

Канцлер зазначив, що Австрія завжди є надійним партнером України і запевнив, що так і буде в майбутньому.

«Я хочу привітати всіх українців та українок з 30-річчям незалежності України і побажати всього найкращого на майбутнє та для розвитку вашої країни. Всього найкращого та успіхів вам!» – підкреслив Курц.

Нагадаємо, 23 серпня в Києві пройде саміт «Кримська платформа». Засновниками Кримської платформи стануть 44 держави, міжнародні організації і Європейський Союз. Це 14 глав держав, урядів і Європейського Союзу. Австрія на саміті буде представлена на рівні міністра.



