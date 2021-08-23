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    Канцлер Австрії привітав українців із Днем Незалежності (відео)

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    Себастіан Курц відзначив, що останніми роками багато зроблено для модернізації України - Канцлер Австрії привітав українців із Днем Незалежності (відео)
    Себастіан Курц відзначив, що останніми роками багато зроблено для модернізації України
    Фото: скріншот із відео

    Курц зазначив, що Австрія завжди буде надійним партнером України

    Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц привітав українців із 30-ою річницею незалежності держави. Відеопривітання канцлера оприлюднив мер Києва Вітарій Кличко на своїй сторінці в Facebook.

    «Я радий вітати вас із 30-ю річницею Незалежності України! Україна має величну історію! Особливо останніми роками в Києві та інших містах країни багато зроблено для модернізації держави, впровадження реформ, щоб Україна рухалася в правильному напрямку», – сказав Курц.

    Канцлер зазначив, що Австрія завжди є надійним партнером України і запевнив, що так і буде в майбутньому.

    «Я хочу привітати всіх українців та українок з 30-річчям незалежності України і побажати всього найкращого на майбутнє та для розвитку вашої країни. Всього найкращого та успіхів вам!» – підкреслив Курц.

    Нагадаємо, 23 серпня в Києві пройде саміт «Кримська платформа». Засновниками Кримської платформи стануть 44 держави, міжнародні організації і Європейський Союз. Це 14 глав держав, урядів і Європейського Союзу. Австрія на саміті буде представлена на рівні міністра.

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    Теги: Австрія Київ День Незалежності Себастіан Курц
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    Канцлер Австрії привітав українців із Днем Незалежності (відео)