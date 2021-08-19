  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Хто приїде на Кримську платформу? Повний список делегатів від 44 країн

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кримська платформа &ndash;&nbsp;це міжнародний формат консультацій міжнародних партнерів України з метою протидії окупації РФ Криму - Хто приїде на Кримську платформу? Повний список делегатів від 44 країн
    Кримська платформа – це міжнародний формат консультацій міжнародних партнерів України з метою протидії окупації РФ Криму
    Колаж: ZN.UA

    У саміті візьмуть участь три міжнародні організації та Європейська комісія

    Засновниками Кримської платформи стануть 44 держави, міжнародні організації і Європейський Союз. Це 14 глав держав, урядів і Європейського Союзу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

    На рівні президентів будуть представлені: Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія, Президент Європейської Ради. На рівні прем’єр-міністрів будуть представлені Румунія, Грузія, Хорватія, Швеція.

    Дві держави будуть представлені на рівні глав парламентів: Швейцарія, Чеська Республіка.

    Також 14 держав будуть представлені на рівні міністрів закордонних справ: Туреччина, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Данія, Болгарія, Чорногорія, Північна Македонія.

    Дві держави будуть представлені міністрами оборони: Велика Британія, Португалія.США будуть представлені особистим посланцем президента США і членом уряду – міністром транспорту. Норвегію представлятиме Держсекретар МЗС.

    Також у саміті братимуть участь три міжнародні організації та Європейська комісія. Від ЄС: виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. НАТО – заступник генерального секретаря. Рада Європи і ГУАМ – генеральні секретарі.

    На Кримську платформу завітає сім послів: Нова Зеландія, Мальта, Японія, Австралія, Кіпр, Канада та Греція.

    «Важливий нюанс: незалежно від рівня представленості, ці країни, організації та Євросоюз стають засновниками Кримської Платформи разом з Україною. Виголошені ними сигнали і взяті зобов’язання матимуть однакову силу незалежно від рівня учасників саміту», – повідомив Кулеба.

    Далі Кримська платформа працюватиме на трьох рівнях: міжурядовому, парламентському та експертному. Кримська декларація, яку ухвалить саміт, буде відкритою до підписання іншими суб’єктами міжнародної політики.

    Напередодні стало відомо, що президент Польщі приїде на саміт Кримської платформи.

    Нагадаємо, віце-прем'єр російського окупаційного уряду, постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов пригрозив учасникам Кримської платформи накладенням арешту на активи та забороною в'їзду на територію РФ.

    Читайте також: Росія надзвичайно агресивно реагує на Кримську платформу – Кулеба
    Теги: Національна поліція України Польща США Чорногорія Швейцарія саміт декларація Литва Північна Македонія Дмитрий Кулеба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Хто приїде на Кримську платформу? Повний список делегатів від 44 країн