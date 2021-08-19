Хто приїде на Кримську платформу? Повний список делегатів від 44 країн

Кримська платформа – це міжнародний формат консультацій міжнародних партнерів України з метою протидії окупації РФ Криму

У саміті візьмуть участь три міжнародні організації та Європейська комісія

Засновниками Кримської платформи стануть 44 держави, міжнародні організації і Європейський Союз. Це 14 глав держав, урядів і Європейського Союзу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

На рівні президентів будуть представлені: Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія, Президент Європейської Ради. На рівні прем’єр-міністрів будуть представлені Румунія, Грузія, Хорватія, Швеція.

Дві держави будуть представлені на рівні глав парламентів: Швейцарія, Чеська Республіка.

Також 14 держав будуть представлені на рівні міністрів закордонних справ: Туреччина, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Данія, Болгарія, Чорногорія, Північна Македонія.

Дві держави будуть представлені міністрами оборони: Велика Британія, Португалія.США будуть представлені особистим посланцем президента США і членом уряду – міністром транспорту. Норвегію представлятиме Держсекретар МЗС.

Також у саміті братимуть участь три міжнародні організації та Європейська комісія. Від ЄС: виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. НАТО – заступник генерального секретаря. Рада Європи і ГУАМ – генеральні секретарі.

На Кримську платформу завітає сім послів: Нова Зеландія, Мальта, Японія, Австралія, Кіпр, Канада та Греція.

«Важливий нюанс: незалежно від рівня представленості, ці країни, організації та Євросоюз стають засновниками Кримської Платформи разом з Україною. Виголошені ними сигнали і взяті зобов’язання матимуть однакову силу незалежно від рівня учасників саміту», – повідомив Кулеба.

Далі Кримська платформа працюватиме на трьох рівнях: міжурядовому, парламентському та експертному. Кримська декларація, яку ухвалить саміт, буде відкритою до підписання іншими суб’єктами міжнародної політики.

Напередодні стало відомо, що президент Польщі приїде на саміт Кримської платформи.

Нагадаємо, віце-прем'єр російського окупаційного уряду, постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов пригрозив учасникам Кримської платформи накладенням арешту на активи та забороною в'їзду на територію РФ.