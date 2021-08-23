  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У скільки обійдеться святкування Дня Незалежності

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сума у 50 разів більша, ніж торік - У скільки обійдеться святкування Дня Незалежності
    Сума у 50 разів більша, ніж торік
    Фото з відкритих джерел

    Майже 200 млн грн витратять на святкові заходи

    Стало відомо, скільки грошей витратять на святкування Дня Незалежності. Про це свідчать дані державної платформи Prozorro, пише Перший діловий.

    Відзначимо, що в цьому році Україна святкує 30-річчя з дня своєї незалежності. Тому в честь такої пам’ятної дати уряд вирішив витратити на свято майже 200 млн гривень.

    Відомо, що 115 млн гривень вже встигли витратити й надалі сума розтрат буде ще приблизно на рівні 80 млн гривень.

    Для порівняння, в 2020 році на це свято Україна витратила 4 млн гривень, а в 2019 році – 10 млн гривень.

    Нагадаємо, у вівторок, 24 серпня, на Національному спорткомплексі «Олімпійський» зійдуться обрані артисти. Станом на сьогодні у програмі концерту 35 виконавців і гуртів.

    СБУ закликає українців бути пильними та звертати особливу увагу на питання безпеки під час святкування Дня Незалежності України, адже в цей період традиційно посилюється ворожа пропаганда, інформаційні вкиди та фейки, зростає вірогідність диверсій, щоби дестабілізувати ситуацію в країні.

    Читайте також:
    Теги: День Незалежності Україна ProZorro уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У скільки обійдеться святкування Дня Незалежності