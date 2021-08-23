У скільки обійдеться святкування Дня Незалежності
Майже 200 млн грн витратять на святкові заходи
Стало відомо, скільки грошей витратять на святкування Дня Незалежності. Про це свідчать дані державної платформи Prozorro, пише Перший діловий.
Відзначимо, що в цьому році Україна святкує 30-річчя з дня своєї незалежності. Тому в честь такої пам’ятної дати уряд вирішив витратити на свято майже 200 млн гривень.
Відомо, що 115 млн гривень вже встигли витратити й надалі сума розтрат буде ще приблизно на рівні 80 млн гривень.
Для порівняння, в 2020 році на це свято Україна витратила 4 млн гривень, а в 2019 році – 10 млн гривень.
Нагадаємо, у вівторок, 24 серпня, на Національному спорткомплексі «Олімпійський» зійдуться обрані артисти. Станом на сьогодні у програмі концерту 35 виконавців і гуртів.
СБУ закликає українців бути пильними та звертати особливу увагу на питання безпеки під час святкування Дня Незалежності України, адже в цей період традиційно посилюється ворожа пропаганда, інформаційні вкиди та фейки, зростає вірогідність диверсій, щоби дестабілізувати ситуацію в країні.