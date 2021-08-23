Через святкові заходи перекрито центр Києва (карта)

Патрульні з 6 години перекрили рух вулицями в центрі Києва

Обмеження руху діятимуть до кінця заходів

23 серпня під час заходів, присвячених Дню Державного Прапора України та Дню Незалежності України, в Києві заплановані перекриття руху транспорту. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Повне обмеження руху:

з 06:00 і до закінчення заходів на вулицях:

Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Кріпосного провулку);

Шовковичній (від Михайла Грушевського до Інститутської);

Володимирській (від перехрестя з Великою Житомирською до бульвару Тараса Шевченка);

Рильському провулку (від перехрестя зі Стрілецькою до Володимирської);

Ярославовому Валу (від Івана Франка до Володимирської);

Малій Житомирській (від Володимирського проїзду до Михайлівського провулку);

Миколи Лисенка (від Богдана Хмельницького до Ярославова Валу);

Богдана Хмельницького (від Терещенківської до Леонтовича).

з 22:00 і до закінчення на вулицях:

Інститутській;

Ольгинській;

Станіславського;

Городецького;

Заньковецької;

площі Івана Франка та в'їздах з прилеглих вулиць.

Також рух буде обмежено на:

Набережному шосе (від моста Метро до Дніпровського узвозу), Алеї Героїв Крут, Дніпровському узвозі; вулиці Інститутській (від Садової до Кріпосного провулку), Михайла Грушевського (від Європейської площі до Садової), Кріпосному провулку, Івана Мазепи (до Лаврської), Лаврській, Старонаводницькій, Хрещатику (від бульвару Тараса Шевченка до Європейської площі), Богдана Хмельницького (від Терещенківської до Хрещатика), Майдані Незалежності (від Хрещатика до Костьольної), вулиці Михайлівській, Великій Житомирській (від Михайлівської до Олеся Гончара), Садовій.

Діє повне обмеження руху на Парковій дорозі (від Петрівської алеї до площі Андрія Первозванного) та в'їздах з прилеглих вулиць.

На вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі) та вулиці Липській (від Михайла Грушевського до Інститутської) рух обмежений до 22:00 24 серпня.

Нагадаємо, СБУ закликає українців бути пильними та звертати особливу увагу на питання безпеки під час святкування Дня Незалежності України, адже в цей період традиційно посилюється ворожа пропаганда, інформаційні вкиди та фейки, зростає вірогідність диверсій, щоби дестабілізувати ситуацію в країні.

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