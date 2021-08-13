Святкування 30-ї річниці Незалежності України. Вся програма заходів у Києві
24 серпня у центрі столиці відбудеться урочистий концерт та парад військ
Із нагоди відзначення Дня Державного прапора та 30-ї річниці Незалежності України у Києві відбудуться 66 різнопланових заходів: фестивалі, урочисті концерти, велопробіги, спортивні чемпіонати, масовий заплив, культурно-освітній марафон, виставки та ін. План заходів затверджено розпорядженням КМДА № 1768.
24 серпня урочистості розпочнуться покладанням квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України у ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та учасників заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях.
На Хрещатику та Майдані Незалежності відбудеться урочистий концерт та парад військ – із прольотом авіації у складі повітряної колони сил безпеки і оборони та збройних сил країн-партнерів. На Трухановому острові – артилерійський салют.
Релігійні організації столиці проведуть молебень за Україну та український народ.
Відбудеться також «Марш Захисників України 2021» за маршрутом: парк імені Тараса Шевченка – Бессарабська площа − вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності. У парку «Володимирська гірка» пройдуть Всеукраїнський фестиваль «Живий словник незалежності» і фестиваль «Ветеранфест». На плавучій сцені-баржі в акваторії р. Дніпро напроти парку «Наталка» пройде мультимедійний артпроєкт «Єднаймося!».
На території парку культури і відпочинку «Гідропарк» відбудеться відкритий турнір спортивного клубу «Довгожитель» із настільного тенісу серед ветеранів, а також масовий заплив на 500 метрів до Дня Незалежності України. А на території Національного комплексу «Експоцентр України» триватиме «Забіг у вишиванках». Також традиційно в усіх районах столиці відбуватимуться спортивні, культурні та інформаційно-просвітницькі заходи.
План заходів із відзначення в Києві Дня Державного прапора України та 30-ї річниці Незалежності України
|№
|Захід
|Дата
проведення
|
Загальнодержавні урочисті заходи
|1.
|Фестиваль «Ковчег Україна: десять століть української музики в одному концерті, музична подія року»
|22 серпня
|2.
|Книжкова виставка у Верховній Раді України до 30-річчя незалежності України
|22−24 серпня
|3.
|Установчий Саміт Кримської платформи (Конгресно-виставковий центр «Парковий»)
|23 серпня
|4.
|Перший форум соціально-гуманітарного спрямування «Саміт перших леді та джентльменів» на території Національного заповідника «Софія Київська»
|23 серпня
|5.
|Урочисте проходження катерів у місті Києві на р. Дніпро (Київський річковий вокзал, Труханів острів) і прольот авіації, повітряного та морського показу озброєння і військової техніки
|24 серпня
|6.
|Урочистий концерт та парад військ на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності (з прольотом авіації у складі повітряної колони сил безпеки і оборони та збройних сил країн-партнерів), артилерійського салюту на Трухановому острові
|24 серпня
|7.
|Урочистий концерт на НСК «Олімпійський»
|24 серпня
|8.
|Фестиваль народних художніх промислів «Український бренд»
|Серпень
|9.
|Культурно-мистецька акція «Неймовірна Україна»
|Протягом 2021 року
|10.
|Всеукраїнський культурно-освітній марафон «Наша незалежність»
|Протягом 2021 року
|
Міські урочисті тематичні та культурно-мистецькі заходи
|11.
|Концерт класичної музики «Класик Пікнік» у рамках фестивалю «Відкрита музика міста» біля Національного музею історії України
|19 серпня
|12.
|Акція «Рушник єднання України» на Контрактовій площі (сквер № 1)
|21 серпня
|13.
|Інтерактивний захід для дітей дошкільного віку «Наш прапор» в Історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського
|21 серпня
|14.
|Екскурсії до 30-ї річниці незалежності України «Я –патріот»
|21-24 серпня
|15.
|Урочиста церемонія підняття Державного Прапора України на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіального комплексу
|23 серпня
|16.
|Культурно-громадська акція, присвячена святкуванню 30-ї річниці незалежності України «Обрядовий рушник»
|23 серпня
|17.
|Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Ти у серці моїм, Україно!», присвячений Дню незалежності України, на Співочому полі в Печерському ландшафтному парку
|23 серпня
|18.
|Показ фільмів «Сильніше, ніж зброя», «Михайло Грушевський» у кінотеатрах мережі КП «Київкінофільм»
|23 та 24 серпня
|19.
|Церемонія покладання квітів до пам’ятників Михайлу Грушевському та Тарасу Шевченку
|24 серпня
|20.
|Святковий захід з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України на території Співочого поля у Печерському ландшафтному парку
|24 серпня
|21.
|Молебень за Україну та український народ релігійними організаціями міста Києва
|24 серпня
|22.
|Культурно-мистецька програма «Україно моя» до 30-річчя незалежності України у Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця»
|24 серпня
|23.
|Мультимедійний артпроєкт «Єднаймося!» на плавучій сцені-баржі в акваторії р. Дніпро напроти парку «Наталка» в місті Києві
|24 серпня
|24.
|«Марш Захисників України 2021» за маршрутом: парк імені Тараса Шевченка – Бессарабська площа − вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності
|24 серпня
|25.
|Фестиваль «Ветеранфест» у парку «Володимирська гірка»
|24 серпня
|26.
|Спільний захід бренду Serebrova та Охматдит у рамках святкування Дня незалежності України в парку «Володимирська гірка»
|24 серпня
|27.
|Всеукраїнський фестиваль «Живий словник незалежності» в парку «Володимирська гірка»
|24 серпня
|28.
|Концерт класичної музики «Опера в місті» у рамках фестивалю «Відкрита музика міста» біля Національного академічного театру опери та балету України ім. Тараса Шевченка
|27 серпня
|29.
|Мистецький проєкт «Концертна програма «Тобі, незалежна Батьківщино!» на Софійській площі
|28 серпня
|30.
|Виставка архівних документів «До Дня Державного Прапора України» (читальна зала Державного архіву м. Києва) та «До річниці незалежності України» (вебсайт Державного архіву м. Києва)
|Серпень
2021 року
|31.
|Тематичні заходи у Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки: тематична полиця «Наш стяг – пшениця у степах, під голубим склепінням неба», книжкова виставка «Україна і Світ», тематична виставка «Україна: випробування свободою»
|32.
|Виставка квітів до Дня незалежності України на Співочому полі в Печерському ландшафтному парку
|Серпень – вересень
2021 року
|33.
|Інформаційно-просвітницькі та виховні онлайн-заходи з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України на електронному освітньому просторі позашкілля Києва «Все буде Добре! ОК!» у мережі Facebook
|Вересень
2021 року
|34.
|Експозиція в музейних закладах, присвячених до 30-ї річниці незалежності України
|Протягом 2021 року
|
Заходи в районах міста Києва
|35.
|Урочисте відкриття оновленої бібліотеки сімейного читання імені М. Лермонтова (вул. Героїв Севастополя, 22)
|20 серпня
|36.
|Відкриття Міжнародного благодійного фестивалю дитячо-юнацької творчості «Сонячний каштанчик» у парку «Совки» (вул. Жмеринська)
|21 серпня
|37.
|Урочисті церемонії підняття Державного Прапора України в районах міста
|23 серпня
|38.
|Святкова районна концертно-мистецька програма «В моїм серці квітне Україна» (Голосіївський район)
|23 серпня
|39.
|Легкоатлетичний пробіг «Забіг у Пирогові» з нагоди 30-ї річниці незалежності України
|23 серпня
|40.
|Урочисті заходи поруч з адміністративною будівлею Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України
|23 серпня
|41.
|Покладання квітів до пам’ятного знаку «На честь борців за свободу та незалежність України» (на розі вул. Оноре де Бальзака та просп. Романа Шухевича)
|23 серпня
|42.
|Святковий концерт на площі біля адміністративної будівлі Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації за участю професійних та аматорсько-мистецьких колективів з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України «Ми різні, але єдині, ми діти твої, Україно»
|23 серпня
|43.
|Урочиста церемонія покладання квітів з нагоди Дня Державного Прапора України до памʼятників захисників України, загиблих борців за свободу України в парку культури та відпочинку «Перемога»
|23 серпня
|44.
|Свято «Моя Україна – єдина та вільна!» за участю професійних та аматорських творчих колективів та окремих виконавців на майданчику біля Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (вул. Маршала Тимошенка, 16)
|23 серпня
|45.
|Покладання квітів до пам’ятних знаків «Героям Небесної Сотні» та «Героям України, які загинули, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» (вул. Маршала Тимошенка, 16-18)
|23 серпня
|46.
|Покладання квітів до пам’ятних знаків – Пам’ятний Хрест на Алеї Героїв Небесної Сотні та лідеру Народного Руху України В’ячеславу Чорноволу з нагоди 30-ї річниці незалежності України
|23 серпня
|47.
|Святковий захід з нагоди Дня Державного Прапора України біля будівлі Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
|23 серпня
|48.
|Святковий захід з нагоди 30-ї річниці незалежності України за участю оркестру та окремих виконавців на Контрактовій площі
|23 серпня
|49.
|Церемонія покладання квітів до пам’ятного знаку «Воїнам – героям АТО» (сквер на вул. Чорнобильській, 12)
|23 серпня
|50.
|Святковий концерт «Хай квітне моя Україна» в парку імені Тараса Шевченка
|23 серпня
|51.
|Культурно-мистецька програма до Дня Державного Прапора та Дня незалежності України (концертний виступ на урочистому піднятті Державного Прапора України біля райдержадміністрації та культурно-мистецька програма «Україно моя» до 30-річчя незалежності України у Національному історико-культурному музеї «Київська фортеця» (вул. Госпітальна, 24-А)
|23 та 24 серпня
|52.
|Виставка «Від УНР до України» (галерея «Хлібня» у Національному заповіднику «Софія Київська»)
|23 серпня – 23 жовтня 2021 року
|53.
|Святковий районний захід до 30-ї річниці незалежності України (Дарницький район)
|24 серпня
|54.
|Велопробіг з нагоди 30-ї річниці незалежності України «Darnytsya city ride»
|24 серпня
|55.
|Святковий концерт до 30-ї річниці незалежності України «Незалежна і вільна ти, моя Україна» та урочисте покладання квітів у парку культури та відпочинку «Перемога»
|24 серпня
|56.
|Заходи на території парку культури і відпочинку «Гідропарк»: відкритий турнір спортивного клубу «Довгожитель» з настільного тенісу серед ветеранів (спортивний майданчик, о. Долобецький), масовий заплив на 500 метрів до Дня незалежності України (зона відпочинку «Пляж Дитячий»)
|24 серпня
|57.
|Покладання квітів до меморіальної дошки Герою Небесної Сотні О. Плеханову (гімназія № 19 «Межигірська»)
|24 серпня
|58.
|Святкова концертна програма до 30-ї річниці незалежності України в парку «Відрадний»
|24 серпня
|59.
|Покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України у ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та учасників заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях
|24 серпня
|60.
|Тематичні просвітницькі онлайн-заходи у районах міста Києва з нагоди Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України
|Серпень 2021 року
|
Проведення спортивних заходів
|61.
|Вітрильна регата «День незалежності», причал № 6 Київського річкового вокзалу (біля церкви святого Миколая)
|23 серпня
|62.
|Спортивно-масовий захід «Матч Побратимів 2021» з богатирського багатоборства на Оболонській набережній, 20
|23 та 24 серпня
|63.
|Спортивно-масовий захід «Забіг у вишиванках» на території Національного комплексу «Експоцентр України» (вул. Академіка Глушкова, 1)
|24 серпня
|64.
|Спортивно-презентаційна акція «Україна єдина» на вулиці Хрещатик
|24 серпня
|65.
|Міжнародний чемпіонат із воркауту у Центральному парку культури та відпочинку міста Києва (біля арки Дружби народів)
|24 серпня
|66.
|Всеукраїнський фестиваль з нагоди Дня незалежності України у Центральному парку культури та відпочинку міста Києва (біля арки Дружби народів)
|24 серпня
До слова, під час репетицій параду в Києві передбачені масштабні перекриття вулиць.Зазначимо, на парад до Дня Незалежності вийдуть нові українські бронеавтомобілі.