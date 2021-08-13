Святкування 30-ї річниці Незалежності України. Вся програма заходів у Києві

24 серпня у центрі столиці відбудеться урочистий концерт та парад військ

Із нагоди відзначення Дня Державного прапора та 30-ї річниці Незалежності України у Києві відбудуться 66 різнопланових заходів: фестивалі, урочисті концерти, велопробіги, спортивні чемпіонати, масовий заплив, культурно-освітній марафон, виставки та ін. План заходів затверджено розпорядженням КМДА № 1768.

24 серпня урочистості розпочнуться покладанням квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України у ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та учасників заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях.

На Хрещатику та Майдані Незалежності відбудеться урочистий концерт та парад військ – із прольотом авіації у складі повітряної колони сил безпеки і оборони та збройних сил країн-партнерів. На Трухановому острові – артилерійський салют.

Релігійні організації столиці проведуть молебень за Україну та український народ.

Відбудеться також «Марш Захисників України 2021» за маршрутом: парк імені Тараса Шевченка – Бессарабська площа − вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності. У парку «Володимирська гірка» пройдуть Всеукраїнський фестиваль «Живий словник незалежності» і фестиваль «Ветеранфест». На плавучій сцені-баржі в акваторії р. Дніпро напроти парку «Наталка» пройде мультимедійний артпроєкт «Єднаймося!».

На території парку культури і відпочинку «Гідропарк» відбудеться відкритий турнір спортивного клубу «Довгожитель» із настільного тенісу серед ветеранів, а також масовий заплив на 500 метрів до Дня Незалежності України. А на території Національного комплексу «Експоцентр України» триватиме «Забіг у вишиванках». Також традиційно в усіх районах столиці відбуватимуться спортивні, культурні та інформаційно-просвітницькі заходи.

План заходів із відзначення в Києві Дня Державного прапора України та 30-ї річниці Незалежності України

№ Захід Дата

проведення Загальнодержавні урочисті заходи 1. Фестиваль «Ковчег Україна: десять століть української музики в одному концерті, музична подія року» 22 серпня 2. Книжкова виставка у Верховній Раді України до 30-річчя незалежності України 22−24 серпня 3. Установчий Саміт Кримської платформи (Конгресно-виставковий центр «Парковий») 23 серпня 4. Перший форум соціально-гуманітарного спрямування «Саміт перших леді та джентльменів» на території Національного заповідника «Софія Київська» 23 серпня 5. Урочисте проходження катерів у місті Києві на р. Дніпро (Київський річковий вокзал, Труханів острів) і прольот авіації, повітряного та морського показу озброєння і військової техніки 24 серпня 6. Урочистий концерт та парад військ на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності (з прольотом авіації у складі повітряної колони сил безпеки і оборони та збройних сил країн-партнерів), артилерійського салюту на Трухановому острові 24 серпня 7. Урочистий концерт на НСК «Олімпійський» 24 серпня 8. Фестиваль народних художніх промислів «Український бренд» Серпень 9. Культурно-мистецька акція «Неймовірна Україна» Протягом 2021 року 10. Всеукраїнський культурно-освітній марафон «Наша незалежність» Протягом 2021 року Міські урочисті тематичні та культурно-мистецькі заходи 11. Концерт класичної музики «Класик Пікнік» у рамках фестивалю «Відкрита музика міста» біля Національного музею історії України 19 серпня 12. Акція «Рушник єднання України» на Контрактовій площі (сквер № 1) 21 серпня 13. Інтерактивний захід для дітей дошкільного віку «Наш прапор» в Історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського 21 серпня 14. Екскурсії до 30-ї річниці незалежності України «Я –патріот» 21-24 серпня 15. Урочиста церемонія підняття Державного Прапора України на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіального комплексу 23 серпня 16. Культурно-громадська акція, присвячена святкуванню 30-ї річниці незалежності України «Обрядовий рушник» 23 серпня 17. Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Ти у серці моїм, Україно!», присвячений Дню незалежності України, на Співочому полі в Печерському ландшафтному парку 23 серпня 18. Показ фільмів «Сильніше, ніж зброя», «Михайло Грушевський» у кінотеатрах мережі КП «Київкінофільм» 23 та 24 серпня 19. Церемонія покладання квітів до пам’ятників Михайлу Грушевському та Тарасу Шевченку 24 серпня 20. Святковий захід з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України на території Співочого поля у Печерському ландшафтному парку 24 серпня 21. Молебень за Україну та український народ релігійними організаціями міста Києва 24 серпня 22. Культурно-мистецька програма «Україно моя» до 30-річчя незалежності України у Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» 24 серпня 23. Мультимедійний артпроєкт «Єднаймося!» на плавучій сцені-баржі в акваторії р. Дніпро напроти парку «Наталка» в місті Києві 24 серпня 24. «Марш Захисників України 2021» за маршрутом: парк імені Тараса Шевченка – Бессарабська площа − вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності 24 серпня 25. Фестиваль «Ветеранфест» у парку «Володимирська гірка» 24 серпня 26. Спільний захід бренду Serebrova та Охматдит у рамках святкування Дня незалежності України в парку «Володимирська гірка» 24 серпня 27. Всеукраїнський фестиваль «Живий словник незалежності» в парку «Володимирська гірка» 24 серпня 28. Концерт класичної музики «Опера в місті» у рамках фестивалю «Відкрита музика міста» біля Національного академічного театру опери та балету України ім. Тараса Шевченка 27 серпня 29. Мистецький проєкт «Концертна програма «Тобі, незалежна Батьківщино!» на Софійській площі 28 серпня 30. Виставка архівних документів «До Дня Державного Прапора України» (читальна зала Державного архіву м. Києва) та «До річниці незалежності України» (вебсайт Державного архіву м. Києва) Серпень



2021 року 31. Тематичні заходи у Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки: тематична полиця «Наш стяг – пшениця у степах, під голубим склепінням неба», книжкова виставка «Україна і Світ», тематична виставка «Україна: випробування свободою» 32. Виставка квітів до Дня незалежності України на Співочому полі в Печерському ландшафтному парку Серпень – вересень



2021 року 33. Інформаційно-просвітницькі та виховні онлайн-заходи з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України на електронному освітньому просторі позашкілля Києва «Все буде Добре! ОК!» у мережі Facebook Вересень



2021 року 34. Експозиція в музейних закладах, присвячених до 30-ї річниці незалежності України Протягом 2021 року Заходи в районах міста Києва 35. Урочисте відкриття оновленої бібліотеки сімейного читання імені М. Лермонтова (вул. Героїв Севастополя, 22) 20 серпня 36. Відкриття Міжнародного благодійного фестивалю дитячо-юнацької творчості «Сонячний каштанчик» у парку «Совки» (вул. Жмеринська) 21 серпня 37. Урочисті церемонії підняття Державного Прапора України в районах міста 23 серпня 38. Святкова районна концертно-мистецька програма «В моїм серці квітне Україна» (Голосіївський район) 23 серпня 39. Легкоатлетичний пробіг «Забіг у Пирогові» з нагоди 30-ї річниці незалежності України 23 серпня 40. Урочисті заходи поруч з адміністративною будівлею Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України 23 серпня 41. Покладання квітів до пам’ятного знаку «На честь борців за свободу та незалежність України» (на розі вул. Оноре де Бальзака та просп. Романа Шухевича) 23 серпня 42. Святковий концерт на площі біля адміністративної будівлі Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації за участю професійних та аматорсько-мистецьких колективів з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України «Ми різні, але єдині, ми діти твої, Україно» 23 серпня 43. Урочиста церемонія покладання квітів з нагоди Дня Державного Прапора України до памʼятників захисників України, загиблих борців за свободу України в парку культури та відпочинку «Перемога» 23 серпня 44. Свято «Моя Україна – єдина та вільна!» за участю професійних та аматорських творчих колективів та окремих виконавців на майданчику біля Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (вул. Маршала Тимошенка, 16) 23 серпня 45. Покладання квітів до пам’ятних знаків «Героям Небесної Сотні» та «Героям України, які загинули, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» (вул. Маршала Тимошенка, 16-18) 23 серпня 46. Покладання квітів до пам’ятних знаків – Пам’ятний Хрест на Алеї Героїв Небесної Сотні та лідеру Народного Руху України В’ячеславу Чорноволу з нагоди 30-ї річниці незалежності України 23 серпня 47. Святковий захід з нагоди Дня Державного Прапора України біля будівлі Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 23 серпня 48. Святковий захід з нагоди 30-ї річниці незалежності України за участю оркестру та окремих виконавців на Контрактовій площі 23 серпня 49. Церемонія покладання квітів до пам’ятного знаку «Воїнам – героям АТО» (сквер на вул. Чорнобильській, 12) 23 серпня 50. Святковий концерт «Хай квітне моя Україна» в парку імені Тараса Шевченка 23 серпня 51. Культурно-мистецька програма до Дня Державного Прапора та Дня незалежності України (концертний виступ на урочистому піднятті Державного Прапора України біля райдержадміністрації та культурно-мистецька програма «Україно моя» до 30-річчя незалежності України у Національному історико-культурному музеї «Київська фортеця» (вул. Госпітальна, 24-А) 23 та 24 серпня 52. Виставка «Від УНР до України » (галерея «Хлібня» у Національному заповіднику «Софія Київська») 23 серпня – 23 жовтня 2021 року 53. Святковий районний захід до 30-ї річниці незалежності України (Дарницький район) 24 серпня 54. Велопробіг з нагоди 30-ї річниці незалежності України «Darnytsya city ride» 24 серпня 55. Святковий концерт до 30-ї річниці незалежності України «Незалежна і вільна ти, моя Україна» та урочисте покладання квітів у парку культури та відпочинку «Перемога» 24 серпня 56. Заходи на території парку культури і відпочинку «Гідропарк»: відкритий турнір спортивного клубу «Довгожитель» з настільного тенісу серед ветеранів (спортивний майданчик, о. Долобецький), масовий заплив на 500 метрів до Дня незалежності України (зона відпочинку «Пляж Дитячий») 24 серпня 57. Покладання квітів до меморіальної дошки Герою Небесної Сотні О. Плеханову (гімназія № 19 «Межигірська») 24 серпня 58. Святкова концертна програма до 30-ї річниці незалежності України в парку «Відрадний» 24 серпня 59. Покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України у ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та учасників заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях 24 серпня 60. Тематичні просвітницькі онлайн-заходи у районах міста Києва з нагоди Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України Серпень 2021 року Проведення спортивних заходів 61. Вітрильна регата «День незалежності», причал № 6 Київського річкового вокзалу (біля церкви святого Миколая) 23 серпня 62. Спортивно-масовий захід «Матч Побратимів 2021» з богатирського багатоборства на Оболонській набережній, 20 23 та 24 серпня 63. Спортивно-масовий захід «Забіг у вишиванках» на території Національного комплексу «Експоцентр України» (вул. Академіка Глушкова, 1) 24 серпня 64. Спортивно-презентаційна акція «Україна єдина» на вулиці Хрещатик 24 серпня 65. Міжнародний чемпіонат із воркауту у Центральному парку культури та відпочинку міста Києва (біля арки Дружби народів) 24 серпня 66. Всеукраїнський фестиваль з нагоди Дня незалежності України у Центральному парку культури та відпочинку міста Києва (біля арки Дружби народів) 24 серпня





До слова, під час репетицій параду в Києві передбачені масштабні перекриття вулиць.Зазначимо, на парад до Дня Незалежності вийдуть нові українські бронеавтомобілі.

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