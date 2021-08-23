Як українці до Дня Державного Прапора готувалися: куди піти та список рекордів

Герби з рослин, концерт та найбільші прапори: як відсвяткувати День Державного Прапора

До 30-річчя незалежності українці ґрунтовно підготувалися

23 серпня в Україні святкують День Державного прапора. До слова, День Державного прапора був встановлений указом президента України від 23 серпня 2004 року.

А 24 серпня українці відзначать 30-й День Незалежності нашої країни.

До цих свят приурочено чимало святкових подій.

Святкувати День Незалежності України до Києва прибув Вселенський патріарх Варфоломій. Патріарх прибув до Києва увечері 20 серпня. Візит патріарха Варфоломія триватиме до 24 серпня.

Саміт «Кримська платформа», проведення якого заплановано на 23 серпня, об'єднає десятки держав і міжнародних організацій.

День Державного Прапора України у столиці вперше відбудеться на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні». Ветерани АТО та ООС піднімуть на флагшток найбільший державний прапор. А 30 юних мешканців столиці, які є переможцями шкільних олімпіад, творчих фестивалів та спортивних змагань, з рук міського голови отримають паспорти громадян України у вигляді ID-карток.

До Дня прапора та 30-річчя Незалежності України Київ встановив новий тризуб на флагштоку найбільшого державного прапора.

Весь список святкових подій у Києві можна переглянути тут.

П’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав українців приєднатись до патріотичного флешмобу з нагоди 30-ліття Незалежності – #здатніперемагати.

Президент Володимир Зеленський затвердив положення про нову державну відзнаку «Національна легенда України». Нагороджуватиме відзнакою «Національна легенда України» президент України своїм указом щорічно з нагоди Дня Незалежності.

До Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський підтримав челендж #здороваукраїна30. Його мета - одягнути вишиванку, виконати 30 разів свою улюблену фізичну вправу і передати челендж далі.

Зеленський вибрав брус та передав естафету Сергію Бубці, НОК України та олімпійській команді.

Заслужена артистка України Анжеліка Рудницька за підтримки Українського культурного фонду і Луганської обласної держадміністрації представить до 30-річчя Незалежності України мегашоу «Ти у мене єдина». Захід пройде 23 серпня в Сєвєродонецьку на площі Перемоги.

Зокрема, протягом приблизно пів року в країні встановлювали різні рекорди до свята.

На Донеччині двоє хлопців вирізали триметрову витинанку до 30-річчя Незалежності України.

На Вінниччині у селі Серединка, Гайсинського району, місцеві аграрії висіяли величезний державний герб. Тризуб внесли до реєстру як національний рекорд.

А раніше на Київщині, у селі .Велика Олександрівка, що за 12 кілометрів від Борисполя висіяли велетенський герб України. На полігоні аграрних іновацій Digital Field на площі 60 тис. кв. м. відтепер красується державний символ.

Під час першого ягідного фестивалю Zahid Berry Fest, що відбувався у селі Чукалівка Івано-Франківської громади, створили найбільшу ягідну мапу України.

Винахідник з Миколаївщини Владислав Козаченко проїхав на старому велосипеді майже 600 кілометрів, безперервно граючи на сопілці. Чоловік присвятив рекорд 30-річчю незалежності України.

У Маріуполі військовослужбовці окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади встановили національний рекорд, розгорнувши Державний прапор України довжиною у 128 метрів.

На Вінничині наймасовіше виконання «Щедрика» Леонтовича і встановлення рекорду зафіксував представник «Книги рекордів України» Володимир Козюк, засвідчивши його відповідним дипломом. Встановлення рекорду відбулося у межах проєкту «Щедрик – мелодія Вінниччини», одного із заходів культурно-мистецької програми «Ти у мене єдина», приуроченої до відзначення 30-річчя незалежності України.

Не обійшлося й без курйозів. Наприклад, у Херсоні упав гігантський флагшток, який обласні органи встановлювали у Парку Слави, за завданням Офісу Президента.

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