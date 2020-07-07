Кернес лобіює Мураєву в керівництво Харківської ОДА – ЗМІ



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Кандидатуру Валерії Мураєвої запропоновано на посаду заступника голови Харківської ОДА з гуманітарних питань

Кернес намагається розширити свій вплив на область і наростити електоральний капітал за рахунок «Слуг народу»

За можливим призначенням Валерії Мураєва заступником голови Харківської ОДА стоїть мер Харкова Геннадій Кернес, який намагається розширити свій вплив і наростити електоральний капітал за рахунок «Слуг народу». Про це пише видання «Дело» в статті «Наші» в Харківській ОДА: Навіщо Кернес хоче влаштувати Мураєву в заступники губернатора».

Плани призначення проросійського політика Валерії Муравевой віце-губернатором Харківщини підтримує і сам глава ОДА Олексій Кучер, але просуває її, в першу чергу, мер Харкова Геннадій Кернес, який має свої зв'язки в Офісі президента, пише видання.

Видання нагадує, що саме Кернес просував Мураєву у перші заступники голови облради в лютому цього року, а сама Мураєва зізнавалася, що «безумовний симпатик Геннадія Адольфовича Кернеса. Причому так було задовго до того, як «Харків» і «Кернес» стали нероздільними». Тепер же Кернес, якщо вірити ЗМІ, знайшов Мураєвій краще застосування.

«Кернес відверто зневажає главу ОДА Олексія Кучера, але більше формально з ним не конфліктує, щоб не дратувати Офіс президента, однак, у вигляді Мураєвої намагається завести в адміністрацію свого« троянського коня». Валерія Мураєва не тільки допоможе Кернесу контролювати процеси в області, а й повинна зробити все, щоб Кернес без зайвих перешкод став знову мером, а його політичний блок домінував і в місті, і в області. Робитися це буде, як завжди для Кернеса, на хайпі», - пише видання.

Видання зазначає, що Валерія Мураєва користується репутацією проросійського політика, не соромиться в антиукраїнських висловах і пов'язана по лінії батька Олега Таранову і колишнього чоловіка Євгена Мураєва (формальний власник телеканалу «Наш» і лідер партії «Наші») із прем'єром-втікачем Миколою Азаровим. Плани призначити Мураєву віце-губернатором вже викликали протест патріотичних сил.

Геннадій Кернес та Євген Мураєв

«Область таким чином занурюється в пучину політичних протистоянь, мітингів і протестів: патріотичні сили, безсумнівно, будуть намагатися перешкодити проросійському реваншу, винуватим за дестабілізацію ситуації вважатимуть президента Зеленського. Несподіваними і неприємними для влади можуть виявитися результати осінніх місцевих виборів: електорат стараннями Кернеса поляризується і це буде означати серйозний відтік виборців від «Слуг народу» або до проросійських сил, або до патріотичних», - пише видання. Крім того, посилення впливу Кернеса в області буде автоматично означати і зміцнення позицій Ігоря Коломойського, додають журналісти.

Нагадаємо, раніше «Главком» вже повідомляв, що глава Харківської ОДА Олексій Кучер направив на узгодження в Офіс президента кандидатуру Валерії Мураєва на посаду свого заступника.