Київська облрада закликала владу припинити нападки на українську мову



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Депутати вимагають не допустити перегляду мовного законодавства

Сьогодні, 22 червня, Київська обласна рада підтримала проєкт звернення до президента України, голови Верховної Ради, прем'єрміністра України щодо недопустимості перегляду мовного законодавства.

Про це повідомив депутат облради від ВО «Свобода» Ігор Сабій на своїй сторінці у Facebook.

У зверненні, зокрема, йдеться: «Спроби обмежити використання української мови у публічній сфері є політичною диверсією проти України, української нації та кожного українця. Ми, депутати Київської облради, переконані - такі заяви руйнують єдність нації. Є черговою спробою поділити українців на різні сорти. Ведуть до перетворення України у колонію та провокують громадянський конфлікт».

Депутати Київської облради вимагають від голови ВРУ, президента України та глави уряду:

Припинити нападки на основи української нації та державності. Зупинити політику малоросійства та нищення української держави. Не допустити перегляд мовного законодавства.

Як повідомлялося, 17 червня гуманітарний комітет Ради не підтримав законопроєкт №2362 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо навчання державною мовою в закладах освіти» авторства «Слуги народу» Максима Бужанського, що дозволяє навчання в школах не державною мовою.

Ще один законопроєкт - №2693 - про медіа, який фактично знищує механізми протидії російській інформаційній агресії: зокрема, анулюється перелік осіб, що створюють загрозу національній безпеці, а також скасовується чинний перелік 150 осіб, фільми, програми, концерти за участю яких не мають права демонструватися в Україні.

Українські громадські і культурні діячі, журналісти та політики звернулись із відкритим листом до народних депутатів з вимогою зняти з розгляду ці проєкти законів.

Як відомо, ще під час передвиборчої кампанії Воодимир Зеленський ділився планами щодо перегляду мовних квот на радіо та телебаченні у бік посилення позицій російської, цю ж тезу він повторив під час підсумкової пресконференції, приуроченої до року від дня його інавгурації