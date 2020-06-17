Як українські медіа допомогли Шарієві розгойдати мовний скандал

Анатолій Бондаренко Pаступник головного редактора Texty.org.ua, координатор проєктів з моніторингу дезінформації



Анатолій Бондаренко

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Як працює російська пропагандистська машина в Україні

14 червня російський пропагандист Анатолій Шарій поширив у своєму Телеграм-каналі фото терміналу самообслуговування в українському МакДональдсі, де клієнту пропонується зробити замовлення українською чи англійською. До фото Шарій додав свій коментар про зневагу компанії до російськомовних українців.

Власне, оце і є новина, яку в соцмережах підхопили та почали розганяти проросійські активісти і політологи, псевдосоціологи, члени ОПЗЖ і просто тролі. На поверхню полізли давно забуті хейтерські наративи про те, що українська мова - це «быдло, село, рагули и разруха».

Ось наприклад, пост (вже видалений, до речі) такого собі «політичного експерта» Глєба Ляшенко, фігуранта нашої «Бази псевдосоціологів», який регулярно піарить Медведчука.





А ось цей же текст у коментарі іншої особи:



Наступного дня у новинах почав фігурувати «мовний скандал» навколо МакДональдса нібито через те, що «в их приложении для заказа еды исчез русский» та вони відмовилися обслуговувати російськомовних. Ось приклад подачі новини з маніпулятивного сайту «Українські новини».





ТСН також пише, що «термінали МакДональдс перестали спілкуватися російською» та «компанія відмовилась додати російську мову у свої термінали самообслуговування». УНІАН - що нібито «прибрала з сервісу російську мову».



Насправді російська мова з меню не зникала з терміналів, компанія її звідти не прибирала і не відмовлялася туди додавати. Просто її там ніколи не було. Але до публікації посту Шарія та цілеспрямованої його підтримки у соцмережах жодних «мовних скандалів» в Україні це не викликало.



Обслуговувати російськомовних у МакДональдсі теж не відмовились, зазначивши в офіційному коментарі для BBC Україна, що працівники готові перейти на російську на прохання клієнтів.

У цій же новині BBC цитує пост блогера Євгена Хурсіна з закликом до бойкоту та пост журналіста сайту Golos.ua Андрія Кислова з порівняльними фото з російського терміналу МакДональдса, де замовлення також можна зробити узбецькою та казахською мовою. Наразі ці пости вже видалені. Варто зауважити, що сайт Golos.ua публікує компліментарні інтерв’ю Медведчука, а Євген Хурсін поширює меседжі цього політика на своїй Фейсбук-сторінці.



До речі, лід у новині на BBC такий же, як заголовок на цю тему на Hromadske.ua «Мовна політика компанії МакДональдс викликала дискусії в українських соцмережах».

І він певною мірою маніпулятивний. Бо дискусію викликала не «мовна політика» закладу, яка незмінна вже 23 роки, а пост Шарія і тези, старанно роздмухані його «колегами».



Отже, маємо результат: Шарій продукує антиукраїнські тези, його прихильники їх поширюють у соцмережах, а медіа підсилюють і «легалізують» їх в інформаційному просторі. Саме так працює російська пропагандистська машина в Україні.





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