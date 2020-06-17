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    Думки вголос

    Як українські медіа допомогли Шарієві розгойдати мовний скандал

    • Анатолій Бондаренко

      Pаступник головного редактора Texty.org.ua, координатор проєктів з моніторингу дезінформації

    • Розсилка
    Як українські медіа допомогли Шарієві розгойдати мовний скандал

    Як працює російська пропагандистська машина в Україні

    14 червня російський пропагандист Анатолій Шарій поширив у своєму Телеграм-каналі фото терміналу самообслуговування в українському МакДональдсі, де клієнту пропонується зробити замовлення українською чи англійською. До фото Шарій додав свій коментар про зневагу компанії до російськомовних українців.

    Власне, оце і є новина, яку в соцмережах підхопили та почали розганяти проросійські активісти і політологи, псевдосоціологи, члени ОПЗЖ і просто тролі. На поверхню полізли давно забуті хейтерські наративи про те, що українська мова - це «быдло, село, рагули и разруха». 

    Ось наприклад, пост (вже видалений, до речі) такого собі «політичного експерта» Глєба Ляшенко, фігуранта нашої «Бази псевдосоціологів», який регулярно піарить Медведчука. 



    А ось цей же текст у коментарі іншої особи:

    Наступного дня у новинах почав фігурувати «мовний скандал» навколо МакДональдса нібито через те, що «в их приложении для заказа еды исчез русский» та вони відмовилися обслуговувати російськомовних. Ось приклад подачі новини з маніпулятивного сайту «Українські новини».



    ТСН також пише, що «термінали МакДональдс перестали спілкуватися російською» та «компанія відмовилась додати російську мову у свої термінали самообслуговування». УНІАН - що нібито «прибрала з сервісу російську мову».

    Насправді російська мова з меню не зникала з терміналів, компанія її звідти не прибирала і не відмовлялася туди додавати. Просто її там ніколи не було. Але до публікації  посту Шарія та цілеспрямованої його підтримки у соцмережах жодних «мовних скандалів» в Україні це не викликало.

    Обслуговувати російськомовних у МакДональдсі теж не відмовились, зазначивши в офіційному коментарі для BBC Україна, що працівники готові перейти на російську на прохання клієнтів.
    У цій же новині BBC цитує пост блогера Євгена Хурсіна з закликом до бойкоту та пост журналіста сайту Golos.ua Андрія Кислова з порівняльними фото з російського терміналу МакДональдса, де замовлення також можна зробити узбецькою та казахською мовою. Наразі ці пости вже видалені. Варто зауважити, що сайт Golos.ua публікує компліментарні інтерв’ю Медведчука, а Євген Хурсін поширює меседжі цього політика на своїй Фейсбук-сторінці.

    До речі, лід у новині на BBC такий же, як заголовок на цю тему на Hromadske.ua «Мовна політика компанії МакДональдс викликала дискусії в українських соцмережах».
    І він певною мірою маніпулятивний. Бо дискусію викликала не «мовна політика» закладу, яка незмінна вже 23 роки, а пост Шарія і тези, старанно роздмухані його «колегами». 

    Отже, маємо результат: Шарій продукує антиукраїнські тези, його прихильники їх поширюють у соцмережах, а медіа підсилюють і «легалізують» їх в інформаційному просторі. Саме так працює російська пропагандистська машина в Україні. 

     Читайте також: Про користь McDonald's. Післямова до мовного скандалу
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    політика активісти скандал українська мова Україна Анатолій Шарій McDonald's
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