Профільний комітет Ради відхилив «антимовний» закон Бужанського



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Гуманітарний комітет не підтримав законопроєкт №2362 авторства Максима Бужанського

Законопроєкт все ж винесуть на розгляд нардепів

Гуманітарний комітет Ради не підтримав законопроєкт №2362 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо навчання державною мовою в закладах освіти» авторства «Слуги народу» Максима Бужанського, що дозволяє навчання в школах не державною мовою.

Про це «Еспресо» повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Микола Княжицький після засідання комітету.

За його словами, не зважаючи на те, що більшість депутатів не підтримали «антимовний закон» Бужанського, сам факт наявності рішення комітету щодо цього законопроєкту, навіть про його відхилення, дозволяє винести документ у сесійну залу.

Княжицький наголосив на тому, що внесення законопроєкту Бужанського до сесійної зали призведе до збурення суспільства й створить нові підстави для конфронтації та розколу.

Нагадаємо, що при розгляді законопроєкту Бужанського на попередніх засіданнях, комітет приймав рішення повернути документ на доопрацювання, зважаючи на відсутність фінансово-економічного обґрунтування, а також неузгодження із процесом реалізації реформи шкільної освіти в Україні.