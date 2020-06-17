Посольство України у США подякувало McDonald's за українську мову



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В електронному меню популярної мережі ресторанів швидкого харчування доступними є лише дві мови: українська та англійська

Велика подяка компанії за тверду позицію щодо української мови в меню магазинів McDonald's в Україні - посольство

Посольство України у Сполучених Штатах Америки на тлі критики поборників російської мови підтримало мережу фастфудів «McDonalds», яка веде бізнес в Україні українською мовою. Про це йдеться у Twitter посольства.

«Ми цілком розуміємо McDonalds, назви їжі українською мовою звучать значно смачніше. Велика подяка компанії за тверду позицію щодо української мови в меню магазинів McDonald's в Україні. Тепер ми можемо сказати: «Вивчайте українську мову з McDonald's», - наголошується у повідомленні.

Як повідомлялося, мережа ресторанів McDonald's несподівано опинилася в епіцентрі мовного скандалу. Проросійськи налаштована частина користувачів соцмереж вибухнула хейтом через той факт, що в електронному меню популярної мережі ресторанів швидкого харчування доступними є лише дві мови: державна українська та англійська.