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    Суспільство

    Посольство України у США подякувало McDonald's за українську мову

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    <span>В електронному меню популярної мережі ресторанів швидкого харчування доступними є лише дві мови: українська та англійська</span> - Посольство України у США подякувало McDonald's за українську мову
    В електронному меню популярної мережі ресторанів швидкого харчування доступними є лише дві мови: українська та англійська

    Велика подяка компанії за тверду позицію щодо української мови в меню магазинів McDonald's в Україні - посольство

    Посольство України у Сполучених Штатах Америки на тлі критики поборників російської мови підтримало мережу фастфудів «McDonalds», яка веде бізнес в Україні українською мовою. Про це йдеться у Twitter посольства.

    «Ми цілком розуміємо McDonalds, назви їжі українською мовою звучать значно смачніше. Велика подяка компанії за тверду позицію щодо української мови в меню магазинів McDonald's в Україні. Тепер ми можемо сказати: «Вивчайте українську мову з McDonald's», - наголошується у повідомленні.

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    Як повідомлялося, мережа ресторанів McDonald's несподівано опинилася в епіцентрі мовного скандалу. Проросійськи налаштована частина користувачів соцмереж вибухнула хейтом через той факт, що в електронному меню популярної мережі ресторанів швидкого харчування доступними є лише дві мови: державна українська та англійська.

     Читайте більше: 

    США бізнес посольство українська мова харчування
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