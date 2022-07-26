Кіркоров приїхав до окупованого Криму (відео)

Філіп Кіркоров, який підтримує війну та вбивства мирного населення України, прибув до Криму, що виступити з концертами в окупованій Ялті та Феодосії для поранених окупантів, яких він називає «героями». Про це він сказав у відеозверненні, яке опублікували кримські Telegram-канали.

Зокрема, поки одні окупанти вбивають в Україні мирне населення та дітей, то Кіркоров заспіває для їхніх побратимів.

На відео Кіркоров запрошує поранених військових на своє шоу.

Також він звернувся до земляків і сказав, що зараз їм треба бути одним цілим, то зібрався навідатися в український Крим. До того ж він заговорив про якусь «магію», яка трапилася на концерті напередодні.

«Я запрошую на свій концерт поранених, наших військових, які відновлюють здоров'я в кримських госпіталях і санаторіях», – сказав Кіркоров.

Перший концерт Кіркорова буде у Феодосії 26 липня, а 27 – у концертному залі «Ювілейний» у Ялті.

Раніше російський співак Філіп Кіркоров, який жодного разу не прокоментував війну в Україні, несподівано розродився заявою на підтримку колишньої телеведучої Оксани Марченко та її чоловіка, народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука.

Раніше Кіркоров поскандалив через Галкіна з путінськими пропагандистами, про війну – ні слова.