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    Політика

    Кіркоров приїхав до окупованого Криму (відео)

    Кіркоров підтримує війну Путіна - Кіркоров приїхав до окупованого Криму (відео)
    Кіркоров підтримує війну Путіна
    фото: скріншот з відео

    Поки одні окупанти вбивають в Україні мирне населення та дітей, то Кіркоров заспіває для їхніх побратимів

    Філіп Кіркоров, який підтримує війну та вбивства мирного населення України, прибув до Криму, що виступити з концертами в окупованій Ялті та Феодосії для поранених окупантів, яких він називає «героями». Про це він сказав у відеозверненні, яке опублікували кримські Telegram-канали.

    Зокрема, поки одні окупанти вбивають в Україні мирне населення та дітей, то Кіркоров заспіває для їхніх побратимів.

    На відео Кіркоров запрошує поранених військових на своє шоу.

    Також він звернувся до земляків і сказав, що зараз їм треба бути одним цілим, то зібрався навідатися в український Крим. До того ж він заговорив про якусь «магію», яка трапилася на концерті напередодні.

    «Я запрошую на свій концерт поранених, наших військових, які відновлюють здоров'я в кримських госпіталях і санаторіях», – сказав Кіркоров.

    Перший концерт Кіркорова буде у Феодосії 26 липня, а 27 – у концертному залі «Ювілейний» у Ялті.

    Раніше російський співак Філіп Кіркоров, який жодного разу не прокоментував війну в Україні, несподівано розродився заявою на підтримку колишньої телеведучої Оксани Марченко та її чоловіка, народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука.

    Раніше Кіркоров поскандалив через Галкіна з путінськими пропагандистами, про війну – ні слова.

    Теги: Крим росія окупанти війна Україна квиток населення окупація концерт співак #stoprussia
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    Кіркоров приїхав до окупованого Криму (відео)