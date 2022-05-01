Кіркоров поскандалив через Галкіна з путінськими пропагандистами, про війну – ні слова

Російський співак заступився за друга, але про війну в Україні змовчав

Путінська пропагандистка Маргарита Симонян нещодавно здивувала заявою про подружжя Максима Галкіна та Аллу Пугачову. Вони впали у немилість після того, як полишили батьківщину та виїхали до Ізраїлю. А Галкін ще й публічно засудив російську агресію в Україні.

Маргарита Симонян назвала Галкіна лицеміром, зрадником і висловилася про його особисте життя.

«Коли людина, про яку достовірно всім відомо, що вона гей, для відводу очей, для особистого збагачення, для кар’єри одружується з літньою жінкою і переконує всю свою не дуже довірливу аудиторію, що у них кохання... Ну ви розумієте рівень цього лицемірства, брехні та взагалі якості цієї людини?», – заявила Симонян в ефірі кремлівського каналу «Росія 1».

Філіп Кірокоров, який ніяк не прокоментував війну в Україні, записав відео звернення. Він засудив Симонян і заступився за Примадонну та її чоловіка.

«Ти тримала свічку, щоб публічно очорнити людину, щоб очорнити її сім'ю? Як на тебе мають дивитися діти Алли та Максима? Як вони повинні дивитися на свою батьківщину, в якій шаленці викрикують таке на їхніх батьків? Як ти смієш публічно принижувати людей?», – заявив Кіркоров.

Раніше російський співак Філіп Кіркоров, який жодного разу не прокоментував війну в Україні, несподівано розродився заявою на підтримку колишньої телеведучої Оксани Марченко та її чоловіка, народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука.