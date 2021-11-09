Кіркоров потратив в курйозну ситуацію через ПЦР-тест

У пасажирів російської авіакомпанії для проходу на борт вимагають негативний тест на коронавірус, якого у виконавця не виявилося

Співака з дітьми не пустили у літак

Російський співак Філіп Кіркоров разом з дітьми Аллою-Вікторією та Мартіном не зміг відлетіти з Дубая через відсутність ПЛР-тестів на коронавірус. Про це виконавець розповів на своїй сторінці у Instagram.

«Пропустили школу, але в нас поважна причина. Нас учора не посадили на рейс, бо ми не мали ПЛР-тесту», – пояснив співак.

За словами співака, він збирався повернутися до Росії 7 листопада після виступу на фестивалі PaRus в Об'єднаних арабських Еміратах (ОАЕ). Однак пізніше з'ясувалося, що у пасажирів російської авіакомпанії для проходу на борт вимагають негативний тест на коронавірус, якого у виконавця не виявилося.

До слова, невакцинованого президента Бразилії не пустили на футбол.

Раніше президент Бразилії Жаір Болсонару, який прибув в Нью-Йорк, щоб взяти участь у генеральній асамблеї ООН, був змушений вечеряти на вулиці – його не пустили в ресторан через відсутність щеплення від коронавірусу.