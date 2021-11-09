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    Кіркоров потратив в курйозну ситуацію через ПЦР-тест

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    У пасажирів російської авіакомпанії для проходу на борт вимагають негативний тест на коронавірус, якого у виконавця не виявилося - Кіркоров потратив в курйозну ситуацію через ПЦР-тест

    У пасажирів російської авіакомпанії для проходу на борт вимагають негативний тест на коронавірус, якого у виконавця не виявилося

    фото Філіп Кіркоров/Instagram

    Співака з дітьми не пустили у літак

    Російський співак Філіп Кіркоров разом з дітьми Аллою-Вікторією та Мартіном не зміг відлетіти з Дубая через відсутність ПЛР-тестів на коронавірус. Про це виконавець розповів на своїй сторінці у Instagram.

    «Пропустили школу, але в нас поважна причина. Нас учора не посадили на рейс, бо ми не мали ПЛР-тесту», – пояснив співак.

    За словами співака, він збирався повернутися до Росії 7 листопада після виступу на фестивалі PaRus в Об'єднаних арабських Еміратах (ОАЕ). Однак пізніше з'ясувалося, що у пасажирів російської авіакомпанії для проходу на борт вимагають негативний тест на коронавірус, якого у виконавця не виявилося.

    До слова, невакцинованого президента Бразилії не пустили на футбол.

    Раніше президент Бразилії Жаір Болсонару, який прибув в Нью-Йорк, щоб взяти участь у генеральній асамблеї ООН, був змушений вечеряти на вулиці – його не пустили в ресторан через відсутність щеплення від коронавірусу.

    Теги: Нью-Йорк літак щеплення Instagram співак коронавірус
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    Кіркоров потратив в курйозну ситуацію через ПЦР-тест