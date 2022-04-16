Кіркоров розродився скандальною заявою про Медведчука: вимагає звільнити «старшого друга»

Віктора Медведчука затримали 12 квітня при спробі втекти за кордон

Російський співак Філіп Кіркоров, який жодного разу не прокоментував війну в Україні, несподівано розродився заявою на підтримку колишньої телеведучої Оксани Марченко та її чоловіка, народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука. У своєму Instagram він опублікував велике повідомлення, в якому засудив українську владу і зажадав відпустити кума Путіна, якого 12 квітня затримала СБУ.

«Я підтримую мою подругу Оксану Марченко у її міжнародній діяльності проти тортур та насильства, від якої сьогодні залежить життя та свобода політв'язнів, а останніми днями й життя мого старшого друга», – написав він Кіркоров.

Крім цього, Кіркоров заявив, що «людина та людське ставлення» для неї – це «вища і непохитна цінність, якість, вимога», а «тортури, фізичні та моральні приниження – неприйнятні».

Він звернувся до західних політиків: «Європейські політики, подивіться, що відбувається в Україні? Чи припускаєте ви, що умовно Емманюель Макрон кине за ґрати Марін Ле Пен за її інші погляди? Ви, президент Джо Байден, закриєте телеканал FOX News лише за те, що там кажуть неприємні речі про вашу політику? То чому ви припускаєте це в Україні?».

Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала Віктора Медведчука при спробі втекти з України. Наступного дня президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.