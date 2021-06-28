Вже не в чорному списку. Кіркоров похизувався, що тепер виступатиме в Україні (відео)

Реакція Кіркорова на вилучення з «чорного списку» Мінкульту України не забарилася

Кіркоров вважає, що «тепер у кожному домі України можуть звучати пісні» у його виконанні

Російського співака Філіпа Кіркорова, який називав Крим своїм улюбленим місцем у Росії, виключили з «чорного списку» Мінкульту України. Реакція співака не забарилася: він записав звернення, в якому висловив захоплення «народною любов'ю українців, яка створила справжнє диво».

Отже, Кіркорова вилучили зі списку людей, що загрожують національній безпеці України. Це стало приводом для неабиякої радості виконавця, який підтримує окупацію України.

У мережі співак написав, що його переповнює почуття гордості й радості. Він подякував українським шанувальникам, чия любов, на його думку, зробила немислиме.

«Дякую всім прихильникам з України за любов, яка веде мене і допомагає вже майже 40 років у творчому житті. Мене захоплює істинна народна любов. Які чудеса вона творить», – заявив Кіркоров.

Він згадав уже традиційні фрази окупантів та проросійських громадян України про те, що кожна людина має право сама вирішувати, що їй слухати та дивитися, а музика і політика не можуть і не повинні накладатися.

Вилучення його з чорного списку російський співак сприйняв як «соломинку дружби», яку Україна нібито протягнула Росії.

«Тепер у кожному домі України можуть звучати мої пісні, по телебаченню можуть транслювати мої шоу», – додав виконавець.

Наприкінці свого звернення він висловив сподівання, що невдовзі зможе зустрітися з українськими шанувальниками на живих концертах.

Нагадаємо, 26 червня Міністерство культури та інформаційної політики України виключило російського співака Філіпа Кіркорова зі списку осіб, що загрожують нацбезпеці. Прізвище артиста прибрали з переліку на підставі звернення Служби безпеки України.

Внесли ж його до «чорного списку» лише за два дні до того, 24 червня.

У СБУ пояснили, що рекомендували внести Кіркорова у «чорний список» Мінкульту через неодноразові концерти та заяви, де він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією та заявляв, що півострів є «частиною РФ». Окрім того, він регулярно виступав в окупованому Криму, в’їжджаючи на півострів поза українськими пунктами пропуску.

Зокрема, його там помічали у жовтні 2020 року в компанії «прем'єр-міністра» Криму Сергія Аксьонова.

У січні 2021-го Кіркорову заборонили в'їзд у Литву за публічне виправдання окупації Росією Криму. Там зазначили, що цей виконавець своїми неодноразовими відвідуваннями окупованого Криму «свідомо заперечував територіальну цілісність і суверенітет України й у такий спосіб незаконно виправдовував агресивні дії Російської Федерації».

Як вже передавав «Главком», Кіркоров знявся у пропагандистському багатосерійному телефільмі «Паломниця» Оксани Марченко, куми Володимира Путіна й дружини Віктора Медведчука.