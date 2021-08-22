Кличко заявив, що його не пустили зустрічати Меркель. В Офісі президента відповіли

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав заяву Кличка «дуже дивною історією»

Міський голова Києва Віталій Кличко приїхав в аеропорт «Бориспіль», щоб зустріти канцлера Німеччини Ангелу Меркель, яка сьогодні перебуває в Україні з візитом. Але мера столиціне пустили. Про це він написав у Facebook.

«Прибув в аеропорт «Бориспіль» де, за протоколом, як мер столиці, повинен був зустрічати канцлера Меркель. Як це було і під час її попередніх візитів до Києва. Але в цей раз мене не пустили. Силою прориватися, звичайно, не буду», – написав Кличко.

За словами Кличка, в його практиці – це «вперше». Він звинуватив у порушенні протокольних заходів Міністерство закордонних справ.

Прес-секретар президента Сергій Никифоров у коментарі LIGA.net сказав наступне: «Пан Кличко трохи маніпулює. За протоколом робочого візиту, в дійсності, повинен зустрічати представник міської адміністрації. Але не голова, а його заступник... Нині я не знаю, чи був хтось від адміністрації, але голови КМДА там точно не мало бути».

«Кличко як завжди фальстартанув, – каже радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. – Буквально через кілька хвилин після поспішної істерики його безболісно пропустили до трапу».

Михайло Подоляк назвав заяву Кличка «дуже дивною історією», яка до реалій «має опосередкове відношення».

«У подібних випадках протокол завжди працює чітко – визначаючи порядок зустрічі, хто зустрічає, рівень представництва від країни і таке інше. Всі зустрічаючі попереджаються напередодні, узгоджується формат і розстановка. Між тим, навіть якщо виникає додаткова потреба когось терміново додати – протокол це швидко робить. Як факт – Кличко брав участь у зустрічі. Можливо, пан Кличко просто не знає, як узгоджуються протокольні деталі і які це взагалі деталі», – заявив він «Радіо Свобода».

Подоляк заявив, що «такі дрібні і навіть дріб’язкові скандали» є «тактикою піарників Кличка», щоб привертати до нього увагу і «намагатися дискредитувати і державу і виконавчу вертикаль, у якій, до речі, сам Кличко все ще працює як очільник КМДА».