Візит Меркель до Києва. Прогримів перший скандал: Кличка не пустили до канцлерки

«Силою прориватися, звичайно, не буду» – мер Києва

Міський голова Києва Віталій Кличко приїхав в аеропорт, щоб зустріти федерального канцлера Ангелу Меркель, яка в неділю прибуває в Україну. Проте Кличка не пропустили. Про це повідомив мер столиці у Telegram.

«Прибув в аеропорт «Бориспіль», де, за протоколом, як мер столиці, мав зустрічати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Як це було і під час її минулих візитів до Києва. Але цього разу мене не пустили. Силою прориватися, звичайно, не буду», – написав Кличко.

Кличко додав, що така ситуація в його кар’єрі сталася вперше і назвав цирком те, що відбувається: «Цікаво: в «проєвропейському» Міністерстві закордонних справ України вирішили терміново порушити протокольні заходи? Чи отримали команду і так тремтіли, що влаштували такий цирк?!»