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    Відхід Меркель і вибори до Бундестагу. Німецький політолог прорахував наслідки для України

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    Штефан Майстер: Німецька еліта є компромісною, боїться брати відповідальність - Відхід Меркель і вибори до Бундестагу. Німецький політолог прорахував наслідки для України
    Штефан Майстер: Німецька еліта є компромісною, боїться брати відповідальність
    Фото з відкритих джерел

    «Будуть компроміси щодо Росії, через економічні, енергетичні інтереси»

    У разі формування у Бундестазі коаліції християнських демократів та зелених канцлером може стати м’який щодо Росії Армін Лашет, проте значно жорсткіший щодо РФ зелений міністр закордонних справ. Таке припущення у розмові з «Главкомом» зробив німецький політолог Штефан Майстер.

    «Якщо сформується чорно-зелена коаліція, християнських демократів та зелених, то у нас буде дуже опортуністський канцлер Армін Лашет з Дюссельдорфа, який м’який щодо Росії. І у нас, можливо, буде зелений міністр закордонних справ значно жорсткіший щодо Росії, а також у питаннях прав людини, громадянського суспільства, Східного партнерства та України», – прогнозує він.

    Проте політолог не виключає й компромісів.

    «Це пояснюється тим, що німецька еліта є компромісною, боїться брати відповідальність. І я думаю, будуть компроміси щодо Росії, через економічні, енергетичні інтереси. Люди у системі. Так, зміни відбудуться, але не великі. Буде дуже багато торгів щодо Росії. А росіяни знають, як маніпулювати з Німеччиною, та частина атак проти лідера зелених Анналени Бербок була частиною російської кампанії дезінформації, і це спрацьовувало», – додав Майстер.

    До слова, соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) за шість тижнів до виборів до Бундестагу, які відбудуться 26 вересня, випереджає партію «Зелених» і посідає друге місце.

    Раніше кандидат у канцлери ФРН Армін Лашет розповів, як впливатиме на Росію.

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    Теги: Росія коаліція Німеччина Бундестаг
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    Відхід Меркель і вибори до Бундестагу. Німецький політолог прорахував наслідки для України