Кличко доручив прибрати інсталяцію на Алеї Героїв Небесної сотні

Мер Києва Віталій Кличко назвав недоречним на місці, де загинули українські патріоти, встановлювати символи ностальгії за Радянським Союзом

Місто не видавало жодних дозволів на «перформанси» в місці, де загинули патріоти

Мер Києва Віталій Кличко дав доручення Департаменту міського благоустрою КМДА демонтувати інсталяції, встановлені на Алеї Героїв Небесної сотні. Мер прийшов на Алею Героїв Небесної сотні, оглянув конструкції та назвав їх зневагою до пам’яті загиблих на цьому місці патріотів. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Місто не видавало жодних дозвільних документів на подібні «перформанси». Організацією відзначення Дня Незалежності, зокрема, концепцією та декораціями для святкових заходів опікується Офіс президента. Розпорядженням КМДА до відзначення 30-річчя Незалежності України на Алеї Героїв Небесної сотні передбачене тільки покладання квітів. Керівництво Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності підтвердило, що встановлення «інсталяції» було погоджене з ним. Але, я переконаний, цей безлад треба прибрати», – підкреслив Кличко.

Мер назвав недоречним на місці, де загинули українські патріоти, встановлювати символи ностальгії за Радянським Союзом.

Як повідомлялося, вранці 17 серпня на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві прямо посеред меморіалу встановлювали декорації в радянському стилі для якоїсь святкової постановки. Причому, декорації закрили портрети загиблих Героїв.

Працівники комунальних служб Києва разом із активістами почали демонтувати декорації з інсталяцією радянських часів на Алеї Героїв Небесної сотні, які з’явилися там 17 серпня. Правоохоронці намагалися завадити цьому, сталися сутички.