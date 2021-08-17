  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Кличко доручив прибрати інсталяцію на Алеї Героїв Небесної сотні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мер Києва Віталій Кличко&nbsp;назвав недоречним на місці, де загинули українські патріоти, встановлювати символи ностальгії за Радянським Союзом - Кличко доручив прибрати інсталяцію на Алеї Героїв Небесної сотні
    Мер Києва Віталій Кличко назвав недоречним на місці, де загинули українські патріоти, встановлювати символи ностальгії за Радянським Союзом
    Фото: КМДА

    Місто не видавало жодних дозволів на «перформанси» в місці, де загинули патріоти

    Мер Києва Віталій Кличко дав доручення Департаменту міського благоустрою КМДА демонтувати інсталяції, встановлені на Алеї Героїв Небесної сотні. Мер прийшов на Алею Героїв Небесної сотні, оглянув конструкції та назвав їх зневагою до пам’яті загиблих на цьому місці патріотів. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    «Місто не видавало жодних дозвільних документів на подібні «перформанси». Організацією відзначення Дня Незалежності, зокрема, концепцією та декораціями для святкових заходів опікується Офіс президента. Розпорядженням КМДА до відзначення 30-річчя Незалежності України на Алеї Героїв Небесної сотні передбачене тільки покладання квітів. Керівництво Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності підтвердило, що встановлення «інсталяції» було погоджене з ним. Але, я переконаний, цей безлад треба прибрати», – підкреслив Кличко.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Кличко доручив прибрати інсталяцію на Алеї Героїв Небесної сотні
    Кличко доручив прибрати інсталяцію на Алеї Героїв Небесної сотні
    Кличко доручив прибрати інсталяцію на Алеї Героїв Небесної сотні
    Кличко доручив прибрати інсталяцію на Алеї Героїв Небесної сотні

    Мер назвав недоречним на місці, де загинули українські патріоти, встановлювати символи ностальгії за Радянським Союзом.

    Як повідомлялося, вранці 17 серпня на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві прямо посеред меморіалу встановлювали декорації в радянському стилі для якоїсь святкової постановки. Причому, декорації закрили портрети загиблих Героїв.

    Працівники комунальних служб Києва разом із активістами почали демонтувати декорації з інсталяцією радянських часів на Алеї Героїв Небесної сотні, які з’явилися там 17 серпня. Правоохоронці намагалися завадити цьому, сталися сутички.

    Теги: Віталій Кличко Київ Небесна сотня (Євромайдан) День Незалежності КМДА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кличко доручив прибрати інсталяцію на Алеї Героїв Небесної сотні