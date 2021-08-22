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    Меркель пригрозила Росії новими санкціями

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    За словами Меркель, енергетичне партнерство з Україною має тривати, а договір про транзит газу через Україну має бути &laquo;якомога швидше продовжений&raquo; після 2024 року - Меркель пригрозила Росії новими санкціями
    За словами Меркель, енергетичне партнерство з Україною має тривати, а договір про транзит газу через Україну має бути «якомога швидше продовжений» після 2024 року
    Фото з відкритих джерел

    Німеччина виступатиме за санкції проти Росії, якщо Москва використовуватиме «Північний потік – 2» як зброю

    Німеччина виступить за нові санкції проти Росії, якщо Москва використає «Північний потік – 2» як зброю, заявила після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським канцлер Німеччини Анґела Меркель, повідомляє Радіо Свобода.

    Вона наголосила, що газ не має бути використаний як геополітична зброя. За словами Меркель, енергетичне партнерство з Україною має тривати, а договір про транзит газу через Україну має бути «якомога швидше продовжений» після 2024 року.

    «Ми дуже серйозно сприймаємо стурбованість з української сторони, тому під час переговорів у Москві я говорила про цю проблему. Ми дуже чітко говорили про те, що ми в європейських рамках виступаємо за нові санкції, якщо Росія намагатиметься використовувати цей газогін як зброю», – сказала Меркель.


    Водночас Зеленський заявив, що переговори про продовження угоди про транзит газу наразі невизначені. Він додав, що хоче зрозуміти, що Україна може отримати після закінчення терміну дії угоди, і назвав питання «Північного потоку – 2» політичним і безпековим.

    «Північний потік – 2» – це зброя, я вважаю, що не помічати, що це небезпечна зброя не тільки для України, а й для всієї Європи – неправильно. Говорити про «Північний потік – 2» як про економіку Україна точно не буде», – сказав президент.

    За його словами, 23 серпня в Києві відбудеться зустріч міністрів енергетики України, Німеччини й США щодо транзиту газу через Україну.

    «Ми справді обговорювали з канцлером питання щодо продовження транзиту газу через територію України після 2024 року. Поки що я вважаю, що це дуже загальні речі. Завтра буде важлива зустріч… Можливо, там з’являться більш конкретні речі», – сказав Зеленський.

    Нагадаємо, Німеччина замінила представника на саміті «Кримської платформи».

    Теги: Росія газ Німеччина санкції транзит Україна президент
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    Меркель пригрозила Росії новими санкціями