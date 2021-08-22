Меркель пригрозила Росії новими санкціями

За словами Меркель, енергетичне партнерство з Україною має тривати, а договір про транзит газу через Україну має бути «якомога швидше продовжений» після 2024 року

Німеччина виступатиме за санкції проти Росії, якщо Москва використовуватиме «Північний потік – 2» як зброю

Німеччина виступить за нові санкції проти Росії, якщо Москва використає «Північний потік – 2» як зброю, заявила після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським канцлер Німеччини Анґела Меркель, повідомляє Радіо Свобода.

Вона наголосила, що газ не має бути використаний як геополітична зброя. За словами Меркель, енергетичне партнерство з Україною має тривати, а договір про транзит газу через Україну має бути «якомога швидше продовжений» після 2024 року.

«Ми дуже серйозно сприймаємо стурбованість з української сторони, тому під час переговорів у Москві я говорила про цю проблему. Ми дуже чітко говорили про те, що ми в європейських рамках виступаємо за нові санкції, якщо Росія намагатиметься використовувати цей газогін як зброю», – сказала Меркель.



Водночас Зеленський заявив, що переговори про продовження угоди про транзит газу наразі невизначені. Він додав, що хоче зрозуміти, що Україна може отримати після закінчення терміну дії угоди, і назвав питання «Північного потоку – 2» політичним і безпековим.

«Північний потік – 2» – це зброя, я вважаю, що не помічати, що це небезпечна зброя не тільки для України, а й для всієї Європи – неправильно. Говорити про «Північний потік – 2» як про економіку Україна точно не буде», – сказав президент.

За його словами, 23 серпня в Києві відбудеться зустріч міністрів енергетики України, Німеччини й США щодо транзиту газу через Україну.

«Ми справді обговорювали з канцлером питання щодо продовження транзиту газу через територію України після 2024 року. Поки що я вважаю, що це дуже загальні речі. Завтра буде важлива зустріч… Можливо, там з’являться більш конкретні речі», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Німеччина замінила представника на саміті «Кримської платформи».