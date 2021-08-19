Кличко назвав умову, за якої Київ не запроваджуватиме локдаун

Київ готується до можливої наступної хвилі пандемії

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну. Про це він сказав в ефірі Українського радіо.

«Я сподіваюся, що всі почують заклики щепитися. Бо єдиним захистом від подальшого розповсюдження коронавірусу є масова вакцинація. Ми сьогодні робимо все. І щодня велика кількість киян, 20-30 тисяч людей, вакцинуються в столиці. Я сподіваюся, ця тенденція не зменшиться і до кінця року майже всі мешканці столиці отримають щеплення. І я сподіваюся, що всі дослухаються і ми уникнемо страшних речей, уникнемо нових обмежень на транспорті, спецперепусток та інших суворих обмежень. Єдиний вихід сьогодні – це вакцинація», – наголосив мер.

Кличко також зазначив, що місто готується до можливої наступної хвилі пандемії, яку епідеміологи прогнозують вже на початку осені.

«Ми готуємося до різних сценаріїв розвитку подій. Навіть до найгіршого. Але будемо робити все, щоб цього уникнути. Лікарні готові, ліжка є, зокрема, і обладнані подачею кисню. Персонал лікарень вже досвідчений, добре підготовлений. Закуплені необхідні ліки та засоби індивідуального захисту», – сказав Кличко.

Як повідомлялося, біля станції метро «Героїв Дніпра» на столичній Оболоні відкриють мобільний центр вакцинації проти коронавірусу у спеціально переобладнаному автобусі.

Також з 19 до 24 серпня кияни зможуть зробити щеплення на трьох локаціях у центрі місті та у спеціально обладнаних автобусах та маршрутках, що курсуватимуть містом та стоятимуть на ринках.

Раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко анонсував акцію для українців, які планують вакцинуватися від коронавірусу цього тижня. Починаючи з середи, 18 серпня, охочі зробити щеплення зможуть отримати нагороду – безкоштовні квитки на святковий концерт на НСК «Олімпійському».

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, коли буде спалах коронавірусу в країні. Його очікують восени, але може бути й раніше.

Також стало відомо, коли в Україні можуть ввести обмеження для невакцинованих громадян.

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