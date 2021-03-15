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    Клімкін назвав дві країни для перенесення «мінських переговорів»

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    Кремль не погоджується на перенесення переговорів щодо Донбасу з Мінська - Клімкін назвав дві країни для перенесення «мінських переговорів»
    Кремль не погоджується на перенесення переговорів щодо Донбасу з Мінська

    Ексочільник МЗС вважає, що переговори Тристоронньої контактної групи не можна проводити в Мінську

    Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що локації майданчика переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі треба переносити з Білорусі в іншу країну.

    Таку думку ексміністр висловив в ефірі телеканалу Obozrevatel.

    «Ми маємо змінити підходи. Ми навіть локацію маємо змінити», – наголосив він.

    «Росіяни, звичайно, будуть проти, але те, що на сьогодні відбувається в Білорусі, і збереження локації в Мінську – це насправді і політично, і морально дуже дискусійна історія», – додав Клімкін.

    На його думку, як нову локацію для переговорів можуть розглядати дві країни, що географічно не є дуже віддаленими від України.

    «Якщо брати географію, щоб не літати на інший кінець світу і не робити винятки з санкційного режиму, це може бути, наприклад, Сербія або Туреччина. І в першому, і в другому випадку потрібні політичні рішення. Локації – це тільки маленька частина проблеми. Далі потрібно розмовляти», – зауважив дипломат.

    Клімкін наголосив, що «немає ніякого мінського формату» як майданчика, на якому ухвалюють політичні рішення. «Нормандський формат є, це політичний формат. Як пам’ятаєте, я завжди був проти перенесення політичних дискусій із нормандського формату на мінський майданчик, що дуже вигідно Росії», – підсумував він.

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    Теги: Нормандський формат МЗС Павло Клімкін бойовики на Донбасі Донбас
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