Клімкін назвав дві країни для перенесення «мінських переговорів»

Ексочільник МЗС вважає, що переговори Тристоронньої контактної групи не можна проводити в Мінську

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що локації майданчика переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі треба переносити з Білорусі в іншу країну.

Таку думку ексміністр висловив в ефірі телеканалу Obozrevatel.

«Ми маємо змінити підходи. Ми навіть локацію маємо змінити», – наголосив він.

«Росіяни, звичайно, будуть проти, але те, що на сьогодні відбувається в Білорусі, і збереження локації в Мінську – це насправді і політично, і морально дуже дискусійна історія», – додав Клімкін.

На його думку, як нову локацію для переговорів можуть розглядати дві країни, що географічно не є дуже віддаленими від України.

«Якщо брати географію, щоб не літати на інший кінець світу і не робити винятки з санкційного режиму, це може бути, наприклад, Сербія або Туреччина. І в першому, і в другому випадку потрібні політичні рішення. Локації – це тільки маленька частина проблеми. Далі потрібно розмовляти», – зауважив дипломат.

Клімкін наголосив, що «немає ніякого мінського формату» як майданчика, на якому ухвалюють політичні рішення. «Нормандський формат є, це політичний формат. Як пам’ятаєте, я завжди був проти перенесення політичних дискусій із нормандського формату на мінський майданчик, що дуже вигідно Росії», – підсумував він.