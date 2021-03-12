Бранці Кремля. Окупанти незаконно ув’язнили майже 400 громадян України

На тимчасово окупованих територіях продовжуються переслідування громадян України з проукраїнськими поглядами

У незаконному ув’язненні на тимчасово окупованій частині Донбасу перебувають 268 громадян України. Ще 114 громадян України наразі незаконно утримуються у місцях несвободи на території Російської Федерації та в анексованому Криму. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час зустрічі з новопризначеним Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Кайратом Абдрахмановим.

Омбудсмен наголосила, що на згаданих тимчасово окупованих територіях продовжуються переслідування громадян України з проукраїнськими поглядами.

«На сьогодні у незаконному ув’язненні на тимчасово окупованій частині Донбасу перебувають 268 наших співгромадян, а 114 громадян України наразі незаконно утримуються у місцях несвободи на території Російської Федерації та в тимчасово окупованому Криму. Більшість з них, а саме 78 – мають кримськотатарську національність», – розповіла вона.

Денісова також поінформувала Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин, що в тимчасово окупованих окремих районах Донецької та Луганської областей скасували державний статус української мови, а документи, які були оформлені українською мовою, будуть чинні до 1 березня 2023 року.

«Вимога офіційного перекладу призведе до труднощів отримання мешканцями окупованих територій соціальних та інших послуг. Фактично, дії окупаційних адміністрацій призводять до того, що на тих територіях українська мова буде відсутня», – зазначила омбудсмен.

Раніше Служба безпеки України повідомила, що незаконно позбавленими волі на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей вважаються 268 людей.

Нагадаємо, 16 січня стало відомо, що бойовики «ДНР» і «ЛНР» вирішили передати Україні частину полонених, серед яких жінки, літні люди і особи, які страждають важкими захворюваннями – які не воювали у складі українських військ.

Людмила Денисова розповідала про дев'ятьох утримуваних, яких представники терористичних «ЛНР» і «ДНР» готують до передачі у Київ.

Згодом, Російська Федерація вирішила передати полонених народному депутату від ОПЗЖ, куму російського президента Путіна Віктору Медведчуку. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що таке рішення грубо і відверто порушує усталені механізми вирішення таких гуманітарних питань.

Врешті процес передачі полонених Медведчуку зупинився, оскільки літак з ними не вилетів з ОРДЛО через технічні несправності.

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Росія, анонсуючи обмін полоненими, готувала провокацію.