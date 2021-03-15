Доба на Донбасі: бойовики 13 разів порушили «режим тиші», є поранений

Українські захисники на дії противника відкривали вогонь у відповідь

Протягом минулої доби, 14 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ«, поруч населеного пункту Південне, противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та доставили до лікувального закладу. «Стан здоров’я українського військового – задовільний», – додали у штабі.

Неподалік Картенівки, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Луганське ворог вів обстріл позицій наших військових з великокаліберних кулеметів, а біля селища Троїцьке – ще й з автоматичних станкових та протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік селища Лебединське. Поблизу населених пунктів Опитне та Авдіївка, противник здійснив обстріл у бік українських позицій, застосувавши підствольні гранатомети, а поблизу Пісків – ще й ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Окрім цього, в районі населеного пункту Гнутове окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Українські захисники на дії противника відкривали вогонь у відповідь.

«Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ на непідконтрольній території», – йдеться у повідомленні.

«Окупанти продовжують здійснювати провокаційні обстріли із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. При цьому противник збільшив кількість прицільних обстрілів позицій наших військових. Для припинення провокацій Українською стороною СЦКК через СММ ОБСЄ оперативно вводився режим тиші», – наголошується у повідомленні штабу.

Від початку поточної доби, 15 березня, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.