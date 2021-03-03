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    Кінець режиму тиші? Кравчук заявив про загрозу одностороннього виходу РФ із домовленостей

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    Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук занепокоєний заявами бойовиків - Кінець режиму тиші? Кравчук заявив про загрозу одностороннього виходу РФ із домовленостей
    Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук занепокоєний заявами бойовиків
    Фото з відкритих джерел

    Київ розцінює заяву «ДНР» як загрозу одностороннього виходу російської сторони з режиму тиші

    Голова української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук відреагував на сьогоднішню заяву бойовиків про дозвіл на обстріл українських позицій.

    Про це у Telegram повідомила прес-служба української делегації.

    Повідомляється, що на засіданні ТКГ Кравчук заявив протест проти оприлюдненого інтернет-ресурсом т.зв. «Народної міліції ДНР» повідомлення про «...отримання дозволу на ведення попереджувального вогню для придушення вогневих точок противника».

    Кравчук розцінив це як загрозу одностороннього виходу Росії з режиму припинення вогню.

    «Позиція глави української делегації: ми розцінюємо цю заяву як загрозу одностороннього виходу російської сторони з режиму припинення вогню і загрозу виконанню мінських домовленостей», – йдеться в повідомленні.

    Консультації продовжуються.

    Як повідомлялося, 1 березня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

    Неподалік Павлополя внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Збройних сил України отримав бойове поранення, ще вісім воїнів – бойове травмування

    Теги: Росія бойовики на Донбасі Донбас ДНР Леонід Кравчук
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