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    Політика

    Клімкін повідомив про відновлення тристоронніх переговорів у Мінську

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    Клімкін повідомив про відновлення тристоронніх переговорів у Мінську

    Наступного тижня президент Володимир Зеленський повинен представити нову команду переговірників від України

    Переговори Тристоронньої контактної групи в Мінську мають відновитися 5 червня. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив в інтерв'ю Радіо НВ

    «Мінський майданчик поновить свою роботу, наскільки я розумію, 5 червня це має відбутися», — сказав він.

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    Клімкін додав, що наступного тижня президент Володимир Зеленський повинен представити нову команду переговірників від України.

    «Ви там побачите деякі знайомі обличчя, деякі, можливо, нові», - зазначив він.

    Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Данилюк анонсував засідання Ради нацбезпеки, присвячене проблемі Донбасу. 

    Як повідомлялося, 16 травня представник гуманітарної підгрупи контактної групи по врегулюванню конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко написала заяву про припинення своєї діяльності в рамках мінських переговорів.

    19 травня президент Петро Порошенко звільнив представника України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Євгена Марчука. 

    Як відомо, Порошенко призначив Марчука представником України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі 22 листопада 2018 року після того, як з цієї посади пішов Леонід Кучма.

    До цього Марчук представляв Україну в безпековій групі ТКГ.

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