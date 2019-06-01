Клімкін повідомив про відновлення тристоронніх переговорів у Мінську



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наступного тижня президент Володимир Зеленський повинен представити нову команду переговірників від України

Переговори Тристоронньої контактної групи в Мінську мають відновитися 5 червня. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив в інтерв'ю Радіо НВ.

«Мінський майданчик поновить свою роботу, наскільки я розумію, 5 червня це має відбутися», — сказав він.

Клімкін додав, що наступного тижня президент Володимир Зеленський повинен представити нову команду переговірників від України.

«Ви там побачите деякі знайомі обличчя, деякі, можливо, нові», - зазначив він.

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Данилюк анонсував засідання Ради нацбезпеки, присвячене проблемі Донбасу.

Як повідомлялося, 16 травня представник гуманітарної підгрупи контактної групи по врегулюванню конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко написала заяву про припинення своєї діяльності в рамках мінських переговорів.

19 травня президент Петро Порошенко звільнив представника України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Євгена Марчука.

Як відомо, Порошенко призначив Марчука представником України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі 22 листопада 2018 року після того, як з цієї посади пішов Леонід Кучма.

До цього Марчук представляв Україну в безпековій групі ТКГ.