«Коли російські військові «обмочаться». Турчинов розказав, коли в Криму з’явиться вода



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«Сьогодні, коли ми бачимо, що посилюється криза і некерованість ситуації в Україні, це і може бути передумовами для військової агресії РФ» – Турчинов

«Кремлю необхідна некерованість ситуації в Україні і хаос» – Турчинов

Передумовами наступу на Херсон російських військ можуть бути хаос і некерованість ситуації в Україні. Так екссекретар РНБО України, керівник штабу «Європейської Солідарності» Олександр Турчинов прокоментував в ефірі «5 каналу» заяву колишнього командувача Збройними силами США в Європі Бена Ходжеса щодо можливості вторгнення росіян до Херсону.

«Путіну потрібна ситуація в Україні, як наприкінці 2013 – на початку 2014 року, коли в Україні було безвладдя. Сьогодні, коли ми бачимо, що посилюється криза і некерованість ситуації в Україні, це і може бути передумовами для військової агресії РФ», – сказав Олександр Турчинов.

Говорячи про те, що українські військові готові дати відсіч ворогу, екссекретар РНБО зазначив, що «коли російські військові «обмочаться» в Криму», тільки тоді з’явиться джерело обіцяної Путіним води, тому що українці готові боронити свою землю.

Нагадаємо, аналітики американського центру The Jamestown Foundation заявили, що потенційною причиною для чергового вторгнення Росії в Україну може стати критична ситуація з водопостачанням у Криму. Західні експерти вважають: посуха і відсутність альтернативних варіантів забезпечення водою окупованого півострова може підштовхнути Путіна до спроби прорватися вглиб материкової України.

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