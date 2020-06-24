Генерал США допустив, що Росія у вересні може захопити «дамбу на Херсонщині»



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Генерал Бен Ходжес розповів, що часто чує розмови про брак води в Криму. Саме це, за його словами, може підштовхнути Кремль до деескалації конфлікту

Екскомандуючий силами США в Європі вважає, що Росія у вересні може спровокувати військове вторгнення в Україну

Російська Федерація у вересні проведе військові навчання «Кавказ-2020», під час яких цілком ймовірний сценарій, коли Кремль може оголосити гуманітарну катастрофу в Криму через брак води і захопити «дамбу на Херсонщині».

Про це в програмі телеканалу «Дом» заявив екскомандуючий силами США в Європі, генерал Бен Ходжес.

«Сили Російської Федерації мають намір провести навчання «Кавказ-2020». Тому, в Південному військовому окрузі, поруч з Чорним морем і Україною, буде велика кількість військ, військового потенціалу», - сказав він.

Ходжес додав, що часто чує розмови про брак води в Криму:

«У них значна посуха через погоду і тому що Україна правильно заблокувала воду, що надходить з річки Дніпро по північному кримському каналу на півострів. Так що там проблема з водою. Ця проблема, яка виникла через незаконну російську анексію».

«Сподіваюся, я помиляюся, але у мене є бачення, сценарій, що це настільки типово для того, що Росія зробила в минулому, що під час навчань на Кавказі вони оголосять гуманітарну кризу в Криму через воду, а потім скажуть, що у них немає вибору. Вони повинні захопити дамбу в Херсоні на півночі, щоб дозволити воді повернутися до Криму», – додав Бен Ходжес.

Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що підготовка до навчань «Кавказ-2020», які відбудуться у вересні цього року, вже ведеться.

Нагадаємо, цього місяця віцепрем'єр-міністр України з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що відновлення постачання води в окупований Росією Крим можливо після звільнення окупованих територій. Також РФ повинна забрати свої війська з території України.

Нагадаємо, аналітики американського центру The Jamestown Foundation заявили, що потенційною причиною для чергового вторгнення Росії в Україну може стати критична ситуація з водопостачанням у Криму. Західні експерти вважають: посуха і відсутність альтернативних варіантів забезпечення водою окупованого півострова може підштовхнути Путіна до спроби прорватися вглиб материкової України.