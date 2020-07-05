Командувач ВМС: Ми готуємося до повномасштабної військової конфронтації з боку Росії



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Командувач ВМС України також переконаний, що Україна поверне собі Крим

Дальність ракетного комплексу «Нептун» дозволяє застосовувати його з материкової України на підходах до Севастополя - Неїжпапа

Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа не виключає спроби прориву російських військ на південь Херсонської області з території окупованого Криму.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню «Думская», відповідаючи на питання про ймовірність спроби прориву російських військ, щоб забезпечити заповнення Північно-Кримського каналу.

«Не виключаю таких дій з боку Російської імперії. Ми готуємося. Все розповісти не можу, але ось вам маленький факт. Дальність ракетного комплексу «Нептун» дозволяє застосовувати його з материкової України на підходах до Севастополя. Ось там і подивимося», - зазначив Неїжпапа.

Командувач ВМС України також переконаний, що Україна поверне собі Крим.

«Якщо ви подивитесь, у мене в приймальні висять фотографії кораблів. Там на них написано «Севастополь». Я їх спеціально повісив, щоб всі розуміли, що головна база ВМС України - це Севастополь. Там я прослужив усе своє корабельне життя. Ми повернемося», - заявив контрадмірал.

Неїжпапа наголосив, що Україна готується до повномасштабної війни.

«Ми готуємося до повномасштабної військової конфронтації, розуміючи, що, якщо це станеться, то, на жаль, буде багато втрат - і наших вояків, і цивільного населення. Багато хто зараз цього не розуміє - хоча в країні сьомий рік іде війна», - підкреслив командувач ВМС України.

Раніше в інтерв'ю ЗМІ Неїжпапа заявив, що для України загроза повномасштабної агресії з боку Російської Федерації актуальна з 2014 року.

Як повідомлялося, сьогодні, 5 липня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поверне всі свої території.

Нагадаємо, 5 липня в Україні відзначають День Військово-Морських Сил.