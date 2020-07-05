  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ейдман
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    На Росію чекає ірано-венесуельське майбутнє

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    На Росію чекає ірано-венесуельське майбутнє

    Врятувати Росію може тільки щаслива випадковість

    Мовою оригіналу

    Спасти может только «чудо»?

    Путь, по которому после обнуления обречена идти Россия, можно назвать иранско-венесуэльским. Характеристики его общеизвестны.

    Режим теряет популярность в обществе, держится на прямом насилии и порожденном им страхе. Главная опора власти – монструозные, хорошо оплачиваемые и оснащенные силовые структуры. Недовольных и просто наиболее активных людей выдавливают в эмиграцию. Лишёная шансов на жизненный успех непривелигированная молодёжь массово ненавидит режим, который запугивает и терроризирует ее. Электоральная база властей - наиболее темная, «глубинная», пожилая часть общества.

    Оппозиция слаба, запугана, маргинализована или принуждена к эмиграции. В экономике - перманентный кризис, застой и стагнация. В политической жизни - закручивание гаек, дрейф к полноценному тоталитаризму, насаждение государственной религии - культа войны в миксте с казенным православием (российский вариант боливарианства или хомейнизма). Во внешней политике - агрессивные акции против соседей, противостояние с Западом, санкции, роль «страны-изгоя».

    Все это, боюсь, – на долгие годы. Спасти страну может только счастливая случайность или, если хотите, чудо.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія санкції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олексій Арестович
    Олексій Арестович

    військовий експерт

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ