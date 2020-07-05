На Росію чекає ірано-венесуельське майбутнє

Врятувати Росію може тільки щаслива випадковість

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Спасти может только «чудо»?

Путь, по которому после обнуления обречена идти Россия, можно назвать иранско-венесуэльским. Характеристики его общеизвестны.

Режим теряет популярность в обществе, держится на прямом насилии и порожденном им страхе. Главная опора власти – монструозные, хорошо оплачиваемые и оснащенные силовые структуры. Недовольных и просто наиболее активных людей выдавливают в эмиграцию. Лишёная шансов на жизненный успех непривелигированная молодёжь массово ненавидит режим, который запугивает и терроризирует ее. Электоральная база властей - наиболее темная, «глубинная», пожилая часть общества.

Оппозиция слаба, запугана, маргинализована или принуждена к эмиграции. В экономике - перманентный кризис, застой и стагнация. В политической жизни - закручивание гаек, дрейф к полноценному тоталитаризму, насаждение государственной религии - культа войны в миксте с казенным православием (российский вариант боливарианства или хомейнизма). Во внешней политике - агрессивные акции против соседей, противостояние с Западом, санкции, роль «страны-изгоя».

Все это, боюсь, – на долгие годы. Спасти страну может только счастливая случайность или, если хотите, чудо.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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