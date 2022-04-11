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    Словаччини планує передати Україні винищувачі МіГ-29

    Словаччина хоче позбутися старої російської техніки, зокрема винищувачів Міг&nbsp;&nbsp; - Словаччини планує передати Україні винищувачі МіГ-29
    Словаччина хоче позбутися старої російської техніки, зокрема винищувачів Міг  
    фото: Lukasz Rownicki/jetphotos.com

    Братислава розраховує отримати F-16 виробництва США

    Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер не виключив постачання Україні винищувачів МіГ-29. Відповідаючи на запитання газети SME, Геґер сказав, що Словаччина більше не може використовувати винищувачі в такому обсязі і що «якщо цю техніку десь і використовувати, то в Україні».

    «Якщо, на жаль, Україні не вдасться перемогти російські війська, ми знаємо, хто буде наступним», – заявив він.

    Інтерв'юер поставив уточнююче запитання, чи підтверджує прем'єр передачу МіГів Україні, на що той сказав:

    «Нам потрібно якнайшвидше допомогти Україні дати відсіч російським військам, і так, ми зробимо для цього все, що в наших силах».

    В інтерв'ю виданню Politico Геґер сказав, що його країна хоче відмовитись від використання МіГ-29, оскільки винищувачі радянського виробництва неможливо підтримувати в робочому стані без відносин із Росією. Він також нагадав, що Словаччина розраховує отримати F-16 виробництва США. За його словами, країна веде інтенсивні переговори з партнерами про те, хто захищатиме її повітряний простір, а пізніше «може розглянути питання про це обладнання також щодо України».

    На запитання, чи означає це, що Словаччина може передати частину літаків Україні, якщо отримає певні гарантії від Заходу, Геґер відповів ствердно.

    8 квітня Едуард Геґер підтвердив, що Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони С-300. Він також спростував російські фейки про те, що систему ППО нібито знищено.

    Також Словаччина підтвердила перемовини про постачання до України самохідних гаубиць.

    Теги: росія окупанти Словаччина війна літак військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    Словаччини планує передати Україні винищувачі МіГ-29