Україна підписала із Словаччиною контракт на поставку гаубиць Zuzana

Вісім штук військових машин буде доставлено в Україну

Україна і Словаччина підписали контракт на постачання восьми самохідних гаубиць Zuzana 2. Про це написав у Twitter міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

«Раді підтвердити, що контракт на гаубиці Zuzana 2 для України підписано – вісім штук буде доставлено в Україну» – написав він.

Як повідомлялося, президентка Словаччини Зузана Чапутова приїхала з візитом в Україну, у вівторок вона відвідала зруйновані російськими військами Ірпінь та Бородянку.

Чапутова також зустрілась у Києві з президентом Володимиром Зеленським, повідомив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що 31 травня розмовляв під час зустрічі з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою про подальшу санкційну політику ЄС, оборонну співпрацю та європейський рух України.

Раніше повідомлялось, що США вже поставила понад 85 із 90 гаубиць, зброї дальньої дії, які були обіцяні Україні, а також понад 110 000 із 184 000 боєприпасів до них.