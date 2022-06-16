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    Події в Україні

    Словаччина передала Україні вертольоти і боєприпаси для «Градів»

    Увесь демократичний світ допомагає Україні захищатися від російської агресії - Словаччина передала Україні вертольоти і боєприпаси для «Градів»
    Увесь демократичний світ допомагає Україні захищатися від російської агресії
    фото з відкритих джерел

    Тисячі словацьких 122-мм ракет «Град» передані ЗСУ

    Словаччина передала Україні чотири вертольоти Мі-17 та один гелікоптер Мі-2, а також боєприпаси для реактивної системи залпового вогню «Град». Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

    «Раді підтвердити, що тисячі словацьких 122-мм ракет «Град» та гелікоптери були безпечно передані Збройним силам України. Увесь демократичний світ допомагає Україні захищатися від російської агресії. Слава Україні», – написав Надь.

    Раніше повідомлялося, що ремонтний завод у місті Молдава-над-Бодвоу на сході Словаччини буде не тільки ремонтувати, а й модернізувати українську військову техніку.

    Нагадаємо, Україна підписала із Словаччиною контракт на поставку гаубиць Zuzana. Вісім військових машин буде доставлено в Україну. Самохідна артилерійська установка може зробити 5 пострілів за хвилину.

    Теги: росія окупанти Словаччина війна Україна боєприпаси гелікоптер окупація #stoprussia
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    Словаччина передала Україні вертольоти і боєприпаси для «Градів»