Словаччина передала Україні вертольоти і боєприпаси для «Градів»

Словаччина передала Україні чотири вертольоти Мі-17 та один гелікоптер Мі-2, а також боєприпаси для реактивної системи залпового вогню «Град». Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

«Раді підтвердити, що тисячі словацьких 122-мм ракет «Град» та гелікоптери були безпечно передані Збройним силам України. Увесь демократичний світ допомагає Україні захищатися від російської агресії. Слава Україні», – написав Надь.

Glad to confirm that thousands of #Slovak 122mm Grad rockets and 5 Mi series helicopters have been safely donated to #Ukraine armed forces. The whole democratic world helps Ukraine to defend against #Russian agression. #SlavaUkraini @Slovakia_NATO @SLOVAKIAinEU @SlovakEmbassyUS pic.twitter.com/L2oeunhTCy